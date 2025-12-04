Полковник сделал настораживающее заявление: почему количество СЗЧ продолжит расти

Рубрики
Кравцев Сергей
Полковник Валентин Манько, начальник управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины, заявил, что основной проблемой в обеспечении боевых частей является нехватка личного состава, а отсутствие эффективной информационной политики, что приводит к большому количеству случаев самовольного ухода из части (СЗЧ). Об этом он рассказал в интервью УП.
СЗЧ. Фото: из открытых источников
По его словам, вопрос удержания позиций после работы штурмовых групп остается сложным именно из-за дефицита тех военных, которые выбывают из-за СЗЧ.
Он также отметил, что не знает случаев реального наказания за такие правонарушения, а проведение амнистии только стимулирует новые инциденты.
Комментируя возможные изменения в системе распределения личного состава между бригадами, полковник подчеркнул, что штурмовые войска не получают больше ресурсов, чем другие подразделения.
Манько также отметил, что в случае увеличения мобилизации до 70 тысяч человек в месяц все подразделения могли бы доукомплектоваться. В то же время, по его словам, нынешние объемы мобилизации достаточны, но значительную их часть сводят на нет именно случаи самовольного оставления части.
