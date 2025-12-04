Полковник сделал настораживающее заявление: почему количество СЗЧ продолжит расти

Полковник Валентин Манько, начальник управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины, заявил, что основной проблемой в обеспечении боевых частей является нехватка личного состава, а отсутствие эффективной информационной политики, что приводит к большому количеству случаев самовольного ухода из части (СЗЧ). Об этом он рассказал в интервью УП.

СЗЧ. Фото: из открытых источников

По его словам, вопрос удержания позиций после работы штурмовых групп остается сложным именно из-за дефицита тех военных, которые выбывают из-за СЗЧ.

"У нас хватает людей, но не хватает информационной политики. Поэтому огромное количество СЗЧ. Именно этих людей нам не хватает. Даже в России такого количества СЗЧ нет", – подчеркнул Валентин Манько.

Он также отметил, что не знает случаев реального наказания за такие правонарушения, а проведение амнистии только стимулирует новые инциденты.

Комментируя возможные изменения в системе распределения личного состава между бригадами, полковник подчеркнул, что штурмовые войска не получают больше ресурсов, чем другие подразделения.

"Просто у нас меньше уходит в СЗЧ. К примеру, из 100 бойцов у нас в бой идут 95–99, тогда как в других частях – только 9-10. Остальные выбывают из СЗЧ. Это одна из ключевых проблем", – пояснил он.

Манько также отметил, что в случае увеличения мобилизации до 70 тысяч человек в месяц все подразделения могли бы доукомплектоваться. В то же время, по его словам, нынешние объемы мобилизации достаточны, но значительную их часть сводят на нет именно случаи самовольного оставления части.

