Агенты партизанского движения "АТЕШ" внутри 30-й омбр ВС РФ фиксируют системную практику: после масштабных потерь командование намеренно оформляет погибших как "самовольно оставивших часть". Так они скрывают реальное количество двухсотых и избегают претензий со стороны родных.

Отмечается, что в бригаде уже были созданы отдельные списки, куда вносят сотни фамилий, подавая убитых в качестве беглецов. Личному составу открыто говорят, что "СОЧ – это проще, чем объяснять родным, где тело". Такую схему используют и для пропавших в результате хаотических штурмов города и для тех, кого "обнулили" отряды.

За последний год масштабы фиктивных СОЧ выросли в разы. Как передают наши агенты: "Из количества этих "сочников " уже можно собрать целую бригаду".

Такая практика полностью разрушает останки доверия между бойцами. Солдаты понимают, что в любой момент их могут "списать" как сбежавших, даже если они погибли в бою. Это вызывает страх, агрессию и стремительное падение нравственного состояния. Дисциплина разлажена, командованию не верят, а боеспособность подразделения деградирует с каждым новым штурмом, подчеркивают в АТЕШ.

