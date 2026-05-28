Каллас заявила, що посольство США єдиним покинуло Київ через погрози Росії: в Україні відреагували

Після нових погроз Москви щодо "системних ударів" по Києву посольство США стало єдиною великою дипломатичною місією, яка залишила українську столицю. Про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото з відкритих джерел

Кая Каллас повідомила, що усі європейські посольства продовжують працювати у Києві, попри різкі погрози Кремля атакувати українську столицю.

"За інформацією, яку ми отримали від України, у Києві продовжують роботу всі посольства, окрім американського. Європейські дипмісії залишаються", — сказала Каллас.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заперечив слова Каллас. За його словами, що інформація про виїзд посольства США з Києва не відповідає дійсності. Як пояснив Тихий, американські дипломати з Києва поїхали перед ударом у ніч на неділю.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Росії 25 травня оголосило намір завдавати "системних ударів" по підприємствах військово-промислового комплексу у Києві та пригрозили атаками на "центри ухвалення рішень". Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо закликав Вашингтон евакуювати дипломатичний персонал із Києва.

Однак, країни ЄС демонстративно відмовилися залишати столицю України. Посол Євросоюзу Катаріна Матернова назвала заяви Москви "шедевром лицемірства".

"Росія хоче страху, паніки та ізоляції України. Але це не спрацює. Євросоюз нікуди не йде", — заявила дипломатка.

Посольства Франції, Німеччини та Великої Британії також підтвердили, що працюватимуть у звичайному режимі. У Варшаві окремо наголосили, що будь-яка атака на дипломатичні установи буде розцінена як навмисна ворожа дія.

