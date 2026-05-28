Каллас заявила, что посольство США единственным покинуло Киев из-за угроз России: в Украине отреагировали

После новых угроз Москвы о "системных ударах" по Киеву посольство США стало единственной большой дипломатической миссией, покинувшей украинскую столицу. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас сообщила, что все европейские посольства продолжают работать в Киеве, несмотря на резкие угрозы Кремля атаковать украинскую столицу.

"По информации, которую мы получили от Украины, в Киеве продолжают работу все посольства, кроме американского. Европейские дипмиссии остаются", — сказала Каллас.

После этого представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий возразил слова Каллас. По его словам, информация о выезде посольства США из Киева не соответствует действительности. Как объяснил Тихий, американские дипломаты из Киева уехали перед ударом в ночь на воскресенье.

Напомним, что Министерство иностранных дел России 25 мая объявило намерение наносить "системные удары" по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и пригрозили атаками на "центры принятия решений". Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы с госсекретарем США Марко Рубио призвал Вашингтон эвакуировать дипломатический персонал из Киева.

Однако страны ЕС демонстративно отказались покидать столицу Украины. Посол Евросоюза Катарина Матернова назвала заявления Москвы "шедевром лицемерия".

"Россия хочет страха, паники и изоляции Украины. Но это не сработает. Евросоюз никуда не уходит", — заявила дипломат.

Посольства Франции, Германии и Великобритании также подтвердили, что будут работать в обычном режиме. В Варшаве особо подчеркнули, что любая атака на дипломатические учреждения будет расценена как преднамеренное враждебное действие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США заявили о переломе в войне РФ против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский прислал Трампу срочное письмо из-за критической ситуации в Украине.