Шансів на успіх у переговорах мінімум: чому вірогідність затягування війни в Україні збільшилася

Вся проблема цих мирних переговорів щодо війни в Україні у тому, що Дональд Трамп просто хоче домовитися як небудь, щоб якомога швидше оголосити про свою перемогу і відновити з росіянами торгівлю та спільні проекти. Про це розповів політичний аналітик, блогер Євгеній Прокопишин.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Трамп не хоче справедливості та перемоги НАТО, плюс і здорового глузду, тому не тисне на РФ, щоб вона йшла на поступки", – зазначив експерт.

Євгеній Прокопишин зауважує, якби Дональд Трамп не був простаком, то міг би цю війну дійсно закінчити досить швидко відновленням справедливості і перемогою НАТО, яку реально продав би виборцям, як свою, але він занадто комуністичний та недалекоглядний, щоб думати хоча б трішки стратегічно, а не жити одним днем виключно у своїх особистих інтересах.

"Саме тому шансів на успіх у цих переговорах мінімум – будуть говорити та переписувати плани ще довго і нудно, бо в України і РФ ще є ресурси для війни (мінімум до кінця 2026 року і, можливо, ще на 2027 рік), а поки є ресурси – ніхто не піде на поступки по ключовим пунктам", – прокоментував експерт.

