Шансов на успех в переговорах минимум: почему вероятность затягивания войны в Украине увеличилась

Вся проблема этих мирных переговоров о войне в Украине в том, что Дональд Трамп просто хочет договориться как-нибудь, чтобы как можно скорее объявить о своей победе и возобновить с россиянами торговлю и совместные проекты. Об этом рассказал политический аналитик, блоггер Евгений Прокопишин.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Трамп не хочет справедливости и победы НАТО, плюс и здравого смысла, поэтому не давит на РФ, чтобы она шла на уступки", – отметил эксперт.

Евгений Прокопишин замечает, если бы Дональд Трамп не был простаком, то мог бы эту войну действительно закончить достаточно быстро восстановлением справедливости и победой НАТО, которую реально продал бы избирателям, как свою, но он слишком коммунистический и недальновидный, чтобы думать хотя бы немного стратегически, а не жить одним днем исключительно.

"Именно поэтому шансов на успех в этих переговорах минимум — будут говорить и переписывать планы еще долго и скучно, потому что у Украины и РФ еще есть ресурсы для войны (минимум до конца 2026 года и, возможно, еще на 2027 год), а пока есть ресурсы — никто не пойдет на уступки по ключевым пунктам", — прокомментировал эксперт.

