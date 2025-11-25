Мирний план щодо України: що має вирішитися на переговорах Зеленського та Трампа

У ході переговорів у Женеві представники США та України дійшли згоди надати новий 19-пунктний план щодо припинення війни. Проте найполітичніші питання залишаються невирішеними. Вони будуть закриті під час особистих переговорів президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що прямі переговори двох лідерів можуть стартувати вже цього тижня, і, за непідтвердженими даними, Зеленський може відвідати Вашингтон. Ключовим каменем спотикання стало питання обміну територіями та нові відносини у сфері безпеки між США, НАТО та Росією.

Мирний план із 28 пунктів вимагав від України відмовитись від значних територій, включаючи території, які навіть не були захоплені російськими військами.

Однак це питання було "укладено в дужки", щоб Трамп та Зеленський могли домовитися пізніше. Однак очікується, що президент США до цього часу проведе переговори з Володимиром Путіним.

При цьому в понеділок Кремль дав зрозуміти, що він не збирається приймати європейську зустрічну пропозицію щодо американсько-російського плану.

Європейське джерело, знайоме з останніми переговорами, повідомило журналістам, що над планом ще потрібно зробити велику роботу, і що через відсутність згоди з боку Росії слід виявляти обережність.

Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії, чий головний помічник брав участь у переговорах, заявила про "хороший прогрес" у Женеві.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів у прогресі, заявивши, що наступним кроком має стати приєднання Росії до столу переговорів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що означає Женевська зустріч для України: чи став мир ближчим.



