Что означает Женевская встреча для Украины: стал ли мир ближе

На встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ мира. Также договорились, что будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса президента. В то же время в заявлении Белого дома отмечается, что представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Что действительно произошло в Швейцарии? Что означает Женевская встреча для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры в Женеве

Женевский формат показал, что мирный процесс многоступенчат.

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отметила, что Женевская встреча представителей Украины и США является важным шагом в мирном процессе. Выбор Швейцарии, как места переговоров, достаточно символичен и может подчеркивать стремление к нейтральному дипломатическому формату.

"Следует подчеркнуть, что это рамочный документ – то есть соглашение, устанавливающее общие правила и условия будущего сотрудничества, но еще не содержащее всей необходимой пошаговой конкретики, и предусматривает внесение дальнейших правок. В политическом контексте встреча стала площадкой для согласования ключевых принципов будущего мирного соглашения, в частности того, что оно должно полностью уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметила эксперт.

По ее словам, в Женеве состоялась доработка ранее предложенного документа, что свидетельствует о стремлении сторон сделать соглашение более практичным и приемлемым для всех. Такой подход важен, поскольку предыдущие мирные инициативы критически оценивались из-за несбалансированности интересов сторон, отсутствия четких гарантий и механизмов их реализации. Однако не все вопросы пришлось согласовать на данном этапе, как вопрос вывода или невыведения ВСУ из Донбасса и вопросы стремления Украины к НАТО.

"Для Украины эта встреча означает сохранение на определенном уровне поддержки со стороны США как главного стратегического партнера. Это позволяет Украине рассматривать мирное соглашение не просто как способ прекращения боевых действий, а как долговременное политическое решение, которое действительно обеспечит безопасность страны. В то же время Женевский формат показал, что мирный процесс многоступенчат, сложен и требует дальнейших переговоров, включая привлечение других международных актеров", – отметила Ева Антоненко.

Эксперт подытоживает, таким образом, в Швейцарии состоялась демонстрация политической воли и координации США и Украины для построения основ будущего мира, учитывающего интересы Украины как независимого государства.

"Как на внесенные изменения отреагирует РФ – вопрос открыт. Говорить о реальных достижениях на пути к миру на данном этапе рано. Обновленный в Женеве рамочный документ в случае политической воли всех сторон может стать фундаментом для потенциального мирного соглашения. Встреча Зеленского с Трампом, встреча американских представителей с российскими и следующие недели покажут, насколько эффективно стороны смогут реализовать договоренности на практике", – констатировала собеседница портала "Комментарии".

В Женеве не договорились о мире

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, в Женеве произошло то, что многие предпочли бы назвать "мирными переговорами", но, если говорить откровенно и честно, то до мира еще далеко. А вот к погребению самых опасных пунктов предыдущего американского плана очень близко.

"Украина и США согласовали обновленную рамку. Не "мир", не "дорожная карта", не "соглашение". Именно рамку – документ-принципы, без конкретных уступок или обязательств. Главное в этой рамке: полное уважение к территориальной целостности Украины. Это автоматически убирает с поля игры половину токсических пунктов вытекшего плана-28, — отметил эксперт.

По его словам, важно, что фактически были вычеркнуты территориальные уступки РФ. Никакого "признания де-факто", никаких "демилитаризованных зон под Россию", никаких "линий столкновения как границ". Это уже не предмет реальных переговоров. И это действительно огромный прогресс.

"Запрет вступления в НАТО и ограничение ВСУ – тоже в корзину. Ни слова о "нейтралитете". Ни слова о "600 тысяч максимум". Ни слова об изменении Конституции. США ясно поняли, что такие вещи не пройдут ни в Украине, ни в Европе, ни даже в собственном Конгрессе. "Амнистия для всех" – тоже мертвая идея. Международное право – сильнее любых планов. Военные преступления не амнистируются. И это теперь официальная позиция всех партнеров", – заметил эксперт.

Вадим Трюхан замечает, важно также то, что Европа зашла в процесс полноценно. Формат "США-Россия", на который очень надеялись в Кремле, не сложился. Перед Женевой Зеленский провел консультационный марафон с ключевыми столицами ЕС. Позиция Европы четкая: никаких территориальных торгов; никакой амнистии РФ; никакого мира без Европы. А фраза евродепутата Расмуса Андерсена о том, что автору плана стоит обратиться к психиатру, стала политическим мемом в Брюсселе. В Конгрессе тоже ощущается скепсис к первоначальному плану. И республиканцы, и демократы указали на одно и то же, что план был слишком похож на пожелания Кремля, территориальные уступки неприемлемы, ограничения украинской армии – неприемлемы, санкции снимать нельзя. Конгресс фактически сорвал возможность протолкнуть старую версию документа.

Если же говорить о том, что означает Женевская встреча, то эксперт говорит, что не "мир завтра". Не "капитулируйте до 27-го". Не "соглашение больших". А начало новой фазы переговоров, где Украина стоит гораздо сильнее недели назад. Европа – на нашей стороне. Конгресс США – критический для российских пунктов. Белый дом – вынужден корректировать старый план. Кремль – нервничает, потому что поле игры меняется не в его пользу.

"В Женеве не договорились о мире. В Женеве договорились о том, каким мир не будет точно. И это – важно. Ибо, когда "рамку" будут писать не между Москвой и Вашингтоном, а между Киевом, Вашингтоном и Брюсселем – шанс на справедливый мир, а не на "новый Минск" значительно выше", – констатировал эксперт.

