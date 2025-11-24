Что означает Женевская встреча для Украины: стал ли мир ближе

Рубрики
На встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ мира. Также договорились, что будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса президента. В то же время в заявлении Белого дома отмечается, что представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Что действительно произошло в Швейцарии? Что означает Женевская встреча для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Переговоры в Женеве
Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отметила, что Женевская встреча представителей Украины и США является важным шагом в мирном процессе. Выбор Швейцарии, как места переговоров, достаточно символичен и может подчеркивать стремление к нейтральному дипломатическому формату.
По ее словам, в Женеве состоялась доработка ранее предложенного документа, что свидетельствует о стремлении сторон сделать соглашение более практичным и приемлемым для всех. Такой подход важен, поскольку предыдущие мирные инициативы критически оценивались из-за несбалансированности интересов сторон, отсутствия четких гарантий и механизмов их реализации. Однако не все вопросы пришлось согласовать на данном этапе, как вопрос вывода или невыведения ВСУ из Донбасса и вопросы стремления Украины к НАТО.
Эксперт подытоживает, таким образом, в Швейцарии состоялась демонстрация политической воли и координации США и Украины для построения основ будущего мира, учитывающего интересы Украины как независимого государства.
Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, в Женеве произошло то, что многие предпочли бы назвать "мирными переговорами", но, если говорить откровенно и честно, то до мира еще далеко. А вот к погребению самых опасных пунктов предыдущего американского плана очень близко.
По его словам, важно, что фактически были вычеркнуты территориальные уступки РФ. Никакого "признания де-факто", никаких "демилитаризованных зон под Россию", никаких "линий столкновения как границ". Это уже не предмет реальных переговоров. И это действительно огромный прогресс.
Вадим Трюхан замечает, важно также то, что Европа зашла в процесс полноценно. Формат "США-Россия", на который очень надеялись в Кремле, не сложился. Перед Женевой Зеленский провел консультационный марафон с ключевыми столицами ЕС. Позиция Европы четкая: никаких территориальных торгов; никакой амнистии РФ; никакого мира без Европы. А фраза евродепутата Расмуса Андерсена о том, что автору плана стоит обратиться к психиатру, стала политическим мемом в Брюсселе. В Конгрессе тоже ощущается скепсис к первоначальному плану. И республиканцы, и демократы указали на одно и то же, что план был слишком похож на пожелания Кремля, территориальные уступки неприемлемы, ограничения украинской армии – неприемлемы, санкции снимать нельзя. Конгресс фактически сорвал возможность протолкнуть старую версию документа.
Если же говорить о том, что означает Женевская встреча, то эксперт говорит, что не "мир завтра". Не "капитулируйте до 27-го". Не "соглашение больших". А начало новой фазы переговоров, где Украина стоит гораздо сильнее недели назад. Европа – на нашей стороне. Конгресс США – критический для российских пунктов. Белый дом – вынужден корректировать старый план. Кремль – нервничает, потому что поле игры меняется не в его пользу.
