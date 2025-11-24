Що означає Женевська зустріч для України: чи став мир ближчим

Рубрики
На зустрічі представників США та України у Женеві сторони підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ про мир. Також домовилися, що майбутня угода має повністю поважати суверенітет України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента. У той же час у заяві Білого дому зазначається, що представники України та США в результаті обговорень у Женеві 23 листопада розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий та справедливий мир. Що насправді сталося у Швейцарії? Що загалом означає Женевська зустріч для України? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.
Переговори у Женеві
Експерт Українського інституту політики Єва Антоненко зазначила, що Женевська зустріч представників України та США є важливим кроком у мирному процесі. Вибір Швейцарії, як місця переговорів, є доволі символічним і може підкреслювати прагнення до нейтрального дипломатичного формату.
За її словами, у Женеві відбулося доопрацювання раніше запропонованого документа, що свідчить про прагнення сторін зробити угоду більш практичною і прийнятною для усіх. Такий підхід важливий, оскільки попередні мирні ініціативи критично оцінювалися через незбалансованість інтересів сторін, відсутність чітких гарантій та механізмів їх реалізації. Однак не всі питання довелося узгодити на даному етапі, як-от питання виведення чи невиведення ЗСУ з Донбасу та питання прагнення України до НАТО.
Експерт підсумовує, таким чином, у Швейцарії відбулася демонстрація політичної волі і координації США та України для побудови основ майбутнього миру, який ураховує інтереси України як незалежної держави.
Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан зазначив, у Женеві сталося те, що багато хто волів би назвати "мирними переговорами", але, якщо говорити відверто та чесно, то до миру ще далеко. А от до поховання найнебезпечніших пунктів попереднього американського плану – дуже близько.
За його словами, важливо, що фактично було викреслено територіальні поступки РФ. Жодного "визнання де-факто", жодних "демілітаризованих зон під Росію", жодних "ліній зіткнення як кордонів". Це вже не предмет реальних переговорів. І це справді величезний прогрес.
Вадим Трюхан зауважує, важливим є також те, що Європа зайшла в процес повноцінно. Формат "США-Росія", на який дуже сподівалися в Кремлі, не склався. Перед Женевою Зеленський провів марафон консультацій з ключовими столицями ЄС. Позиція Європи чітка: ніяких територіальних торгів; ніякої амністії РФ; ніякого миру без Європи. А фраза євродепутата Расмуса Андерсена про те, що "автору плану варто звернутися до психіатра", стала політичним мемом у Брюсселі. У Конгресі теж відчувається скепсис до початкового плану. І республіканці, і демократи вказали на одне й те саме, що план був надто схожий на побажання Кремля, територіальні поступки неприйнятні, обмеження української армії – неприйнятні, санкції знімати не можна. Конгрес фактично зірвав можливість проштовхнути стару версію документа.
Якщо ж говорити про те, що означає Женевська зустріч, то експерт говорить, що не "мир завтра". Не "капітулюйте до 27-го". Не "угода великих". А початок нової фази переговорів, де Україна стоїть набагато сильніше, ніж тиждень тому. Європа – на нашому боці. Конгрес США – критичний до російських пунктів. Білий дім – змушений коригувати старий план. Кремль – нервує, бо поле гри змінюється не на його користь.
