Що означає Женевська зустріч для України: чи став мир ближчим

На зустрічі представників США та України у Женеві сторони підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ про мир. Також домовилися, що майбутня угода має повністю поважати суверенітет України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента. У той же час у заяві Білого дому зазначається, що представники України та США в результаті обговорень у Женеві 23 листопада розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий та справедливий мир. Що насправді сталося у Швейцарії? Що загалом означає Женевська зустріч для України? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Переговори у Женеві

Женевський формат показав, що мирний процес є багатоступеневим

Експерт Українського інституту політики Єва Антоненко зазначила, що Женевська зустріч представників України та США є важливим кроком у мирному процесі. Вибір Швейцарії, як місця переговорів, є доволі символічним і може підкреслювати прагнення до нейтрального дипломатичного формату.

"Варто підкреслити, що це рамочний документ – тобто, угода, яка встановлює загальні правила та умови майбутньої співпраці, але ще не містить усієї необхідної покрокової конкретики, і передбачає внесення подальших правок. У політичному контексті зустріч стала майданчиком для погодження ключових принципів майбутньої мирної угоди, зокрема того, що вона має повністю поважати суверенітет і територіальну цілісність України", – зазначила експерт.

За її словами, у Женеві відбулося доопрацювання раніше запропонованого документа, що свідчить про прагнення сторін зробити угоду більш практичною і прийнятною для усіх. Такий підхід важливий, оскільки попередні мирні ініціативи критично оцінювалися через незбалансованість інтересів сторін, відсутність чітких гарантій та механізмів їх реалізації. Однак не всі питання довелося узгодити на даному етапі, як-от питання виведення чи невиведення ЗСУ з Донбасу та питання прагнення України до НАТО.

"Для України ця зустріч означає збереження на певному рівні підтримки з боку США як головного стратегічного партнера. Це дозволяє Україні розглядати мирну угоду не просто, як спосіб припинення бойових дій, а як довготривале політичне рішення, що дійсно забезпечить безпеку країни. Водночас Женевський формат показав, що мирний процес є багатоступеневим, складним і потребує подальших переговорів, включно з залученням інших міжнародних акторів", – зазначила Єва Антоненко.

Експерт підсумовує, таким чином, у Швейцарії відбулася демонстрація політичної волі і координації США та України для побудови основ майбутнього миру, який ураховує інтереси України як незалежної держави.

"Як на внесені зміни відреагує РФ – питання відкрите. Говорити про реальні досягнення на шляху до миру на даному етапі зарано. Оновлений у Женеві рамковий документ, у випадку політичної волі усіх сторін, може стати фундаментом для потенційної мирної угоди. Зустріч Зеленського з Трампом, зустріч американських представників з російськими та наступні тижні покажуть, наскільки ефективно сторони зможуть реалізувати домовленості на практиці", – констатувала співрозмовниця порталу "Коментарі".

У Женеві не домовилися про мир

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан зазначив, у Женеві сталося те, що багато хто волів би назвати "мирними переговорами", але, якщо говорити відверто та чесно, то до миру ще далеко. А от до поховання найнебезпечніших пунктів попереднього американського плану – дуже близько.

"Україна і США погодили оновлену рамку. Не "мир", не "дорожню карту", не "угоду". Саме рамку – документ-принципи, без конкретних поступок чи зобов’язань. Головне в цій рамці: повна повага до територіальної цілісності України. Це автоматично прибирає з поля гри половину токсичних пунктів витеклого "плану-28", — зазначив експерт.

За його словами, важливо, що фактично було викреслено територіальні поступки РФ. Жодного "визнання де-факто", жодних "демілітаризованих зон під Росію", жодних "ліній зіткнення як кордонів". Це вже не предмет реальних переговорів. І це справді величезний прогрес.

"Заборона вступу до НАТО й обмеження ЗСУ – теж у кошик. Ні слова про "нейтралітет". Ні слова про "600 тисяч максимум". Ні слова про зміну Конституції. США чітко зрозуміли, що такі речі не пройдуть ні в Україні, ні в Європі, ні навіть у власному Конгресі. "Амністія для всіх" — також мертва ідея. Міжнародне право – сильніше будь-яких планів. Військові злочини не амністуються. І це тепер офіційна позиція всіх партнерів", – зауважив експерт.

Вадим Трюхан зауважує, важливим є також те, що Європа зайшла в процес повноцінно. Формат "США-Росія", на який дуже сподівалися в Кремлі, не склався. Перед Женевою Зеленський провів марафон консультацій з ключовими столицями ЄС. Позиція Європи чітка: ніяких територіальних торгів; ніякої амністії РФ; ніякого миру без Європи. А фраза євродепутата Расмуса Андерсена про те, що "автору плану варто звернутися до психіатра", стала політичним мемом у Брюсселі. У Конгресі теж відчувається скепсис до початкового плану. І республіканці, і демократи вказали на одне й те саме, що план був надто схожий на побажання Кремля, територіальні поступки неприйнятні, обмеження української армії – неприйнятні, санкції знімати не можна. Конгрес фактично зірвав можливість проштовхнути стару версію документа.

Якщо ж говорити про те, що означає Женевська зустріч, то експерт говорить, що не "мир завтра". Не "капітулюйте до 27-го". Не "угода великих". А початок нової фази переговорів, де Україна стоїть набагато сильніше, ніж тиждень тому. Європа – на нашому боці. Конгрес США – критичний до російських пунктів. Білий дім – змушений коригувати старий план. Кремль – нервує, бо поле гри змінюється не на його користь.

"У Женеві не домовилися про мир. У Женеві домовилися про те, яким мир точно не буде. І це – важливо. Бо, коли "рамку" будуть писати не між Москвою і Вашингтоном, а між Києвом, Вашингтоном і Брюсселем – шанс на справедливий мир, а не на "новий Мінськ", значно вищий", – констатував експерт.

