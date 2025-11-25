Мирный план по Украине: что должно решиться на переговорах Зеленского и Трампа

В ходе переговоров в Женеве представители США и Украины пришли к согласию представить новый 19-пунктный план по прекращению войны. Однако наиболее политически чувствительные вопросы остаются нерешенными. Они будут закрыты во время личных переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что прямые переговоры двух лидеров могут стартовать уже на этой неделе, и, по неподтверждённым данным, Зеленский может посетить Вашингтон. Ключевыми камнем преткновения стали вопрос обмена территориями и новые отношения в сфере безопасности между США, НАТО и Россией.

Мирный план из 28 пунктов требовал от Украины отказаться от значительных территорий, включая территории, которые даже не были захвачены российскими войсками.

Однако этот вопрос был "заключён в скобки", чтобы Трамп и Зеленский могли договориться позднее. Однако ожидается, что президент США до этого проведёт переговоры с Владимиром Путиным.

При этом в понедельник Кремль дал понять, что он не собирается принимать европейское встречное предложение по американо-российскому плану.

Европейский источник, знакомый с последними переговорами, сообщил журналистам, что над планом ещё предстоит проделать большую работу, и что из-за отсутствия согласия со стороны России следует проявлять осторожность.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, чей главный помощник участвовал в переговорах, заявила о "хорошем прогрессе" в Женеве.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение в прогрессе, заявив, что следующим шагом должно стать присоединение России к столу переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — что означает Женевская встреча для Украины: стал ли мир ближе.



