Шанс на завершення війни: що заявив Зеленський про мобілізацію у Росії

Російське військо на фронті наразі не має суттєвих успіхів. Зокрема, кількість солдатів Путіна, що ладні йти воювати, не зростає. Про це в інтерв’ю Fox News заявив президент України Володимир Зеленський.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

"У них немає успішних речей. Ми повинні це зрозуміти. Кількість їхніх солдатів зменшується. Адже до цього року вона зростала. Вони щомісяця мобілізували 43 тисячі осіб. Вони підписували контракти. Цього року вперше кількість мобілізованих людей і кількість безповоротних втрат стали абсолютно однаковими", — акцентував глава держави.

Він зауважив, все це є свідченням того, що чисельність окупаційної російської армії більше не збільшується. Володимир Зеленський сподівається, що вже наступного року вдасться повністю зупинити війну.

"Ми сподіваємося, що 2026-го ми зможемо повністю зупинити цю війну. В іншому випадку Путін ухвалить рішення мобілізувати людей. Зараз він змушений укладати контракти, бо його народ не підтримує мобілізацію. Він матиме проблеми з суспільством", — висловився Зеленський.

За його словами, зараз ситуація така, що США можуть суттєво прискорити шлях до миру.

