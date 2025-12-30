Шанс на завершення війни: що заявив Зеленський про мобілізацію у Росії

Рубрики
Російське військо на фронті наразі не має суттєвих успіхів. Зокрема, кількість солдатів Путіна, що ладні йти воювати, не зростає. Про це в інтерв’ю Fox News заявив президент України Володимир Зеленський.
Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел
Він зауважив, все це є свідченням того, що чисельність окупаційної російської армії більше не збільшується. Володимир Зеленський сподівається, що вже наступного року вдасться повністю зупинити війну.
За його словами, зараз ситуація така, що США можуть суттєво прискорити шлях до миру.
