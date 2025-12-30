Шанс на завершение войны: что заявил Зеленский о мобилизации в России

Российское войско на фронте пока не имеет существенных успехов. В частности, количество солдат Путина, которые готовы идти воевать, не растет. Об этом в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"У них нет успешных вещей. Мы должны это понять. Число их солдат уменьшается. Ведь к этому году она росла. Они ежемесячно мобилизовали 43 тысяч человек. Они подписывали контракты. В этом году впервые количество мобилизованных людей и количество безвозвратных потерь стало абсолютно одинаковым", — акцентировал глава государства.

Он отметил, все это свидетельствует о том, что численность оккупационной российской армии больше не увеличивается. Владимир Зеленский надеется, что уже на следующий год удастся полностью остановить войну.

"Мы надеемся, что в 2026 году мы сможем полностью остановить эту войну. В противном случае Путин примет решение мобилизовать людей. Сейчас он вынужден заключать контракты, потому что его народ не поддерживает мобилизацию. У него будут проблемы с обществом", — высказался Зеленский.

По его словам, сейчас ситуация такова, что США могут существенно ускорить путь к миру.

