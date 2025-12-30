Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российское войско на фронте пока не имеет существенных успехов. В частности, количество солдат Путина, которые готовы идти воевать, не растет. Об этом в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Он отметил, все это свидетельствует о том, что численность оккупационной российской армии больше не увеличивается. Владимир Зеленский надеется, что уже на следующий год удастся полностью остановить войну.
По его словам, сейчас ситуация такова, что США могут существенно ускорить путь к миру.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может просто отказаться от своих территорий в рамках мирного урегулирования войны с Россией, ведь это противоречит украинскому законодательству, позиции общества и реальной ситуации на местах. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Также издание "Комментарии" сообщало – глава российского МИД Сергей Лавров заявил о якобы атаке на резиденцию диктатора Владимира Путина. При этом он пригрозил Украине ответными ударами. По словам Лаврова, цитируемого российскими пропагандистами, в ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области РФ.