Секретну зброю України нарешті розкрито: російські ракети безпорадні

Україна вперше розкрила деталі застосування нової системи радіоелектронної боротьби "Ліма", яка демонструє високу ефективність проти російських ракет і безпілотників.

Російські ракети. Фото з відкритих джерел

За перший квартал 2026 року система "Ліма" змогла нейтралізувати десятки повітряних цілей, зокрема 26 балістичних ракет типу "Кинжал", 33 крилаті ракети та понад 10 тисяч дронів. Такі показники свідчать про суттєве посилення можливостей української протиповітряної оборони.

Система "Ліма" була розроблена після початку повномасштабної війни та введена в експлуатацію у 2023 році. Спочатку вона застосовувалася для протидії керованим авіабомбам, які активно використовувалися Росією. За даними розробників, ефективність глушіння таких боєприпасів досягала близько 98%, що змусило противника змінити тактику.

У 2025 році система була модернізована і отримала здатність впливати на більш складні типи озброєння. Її принцип роботи базується на комбінованому впливі на електроніку ракети: глушінні сигналів, передачі хибних координат і спотворенні супутникових даних. У результаті ракета втрачає орієнтацію і змінює траєкторію польоту.

За словами військових, у деяких випадках ефективність системи є майже повною. Зокрема, один із підрозділів повідомив про нейтралізацію системою "Ліма" 58 із 59 ракет, випущених по захищеному об’єкту.

