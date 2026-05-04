Є лише одне, що може змусити Путіна закінчити війну в Україні

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що закінчення війни Росії проти України можливе лише за умови суттєвого тиску на Кремль. За його словами, виключно сила може змінити позицію російського диктатора Володимира Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко вважає, що ключовим чинником, який може вплинути на рішення Путіна, є сила, передусім військова та політична. За його словами, у разі поразки Росії у країні можливі внутрішні трансформації, включно зі зміною політичних еліт і переосмисленням зовнішньої політики.

"Підштовхнути путіна до завершення війни можливо виключно через силу. В майбутньому російський народ, після зміни режиму, і у випадку збереження росією цілісності після поразки, має врешті змінити світогляд та політичні еліти, які переформатують саму сутність існування рф, зробивши на десятиліття ставку на дипломатію компромісу", — вказує Коваленко.

Водночас очільник ЦПД застеріг від надмірного оптимізму. За словами Коваленка, Росія вже неодноразово зазнавала поразок, однак російський народ не зазнав змін.

"Хоча, росія і раніше програвала війни, і народ в них лишався таким же хворим на голову, яким є і нині", — додав лейтенант.

