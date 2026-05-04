Главная Новости Общество Война с Россией Есть только одно, что может заставить Путина закончить войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть только одно, что может заставить Путина закончить войну в Украине

В СНБО заявили, что завершение войны возможно только через силу. Какие условия могут повлиять на решение Путина?

4 мая 2026, 12:45
Slava Kot

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что окончание войны России против Украины возможно только при существенном давлении на Кремль. По его словам, исключительно сила может сменить позицию российского диктатора Владимира Путина.

Андрей Коваленко считает, что ключевым фактором, который может повлиять на решение Путина, является сила, прежде всего, военная и политическая. По его словам, в случае поражения России в стране возможны внутренние трансформации, включая изменение политических элит и переосмысление внешней политики.

"Подтолкнуть путина к завершению войны возможно исключительно через силу. В будущем российский народ, после смены режима, и в случае сохранения россией целостности после поражения, должен наконец изменить мировоззрение и политические элиты, которые переформатируют самую сущность существования России, сделав на десятилетие ставку на дипломатию компромисса", — говорит Коваленко.

В то же время глава ЦПД предостерег от чрезмерного оптимизма. По словам Коваленко, Россия уже неоднократно терпела поражения, однако российский народ не претерпел изменений.

"Хотя, россия по-прежнему проигрывала войны, и народ у них оставался таким же больным головой, как есть и сейчас", — добавил лейтенант.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что низкий рейтинг Путина серьезно беспокоит Кремль перед выборами в России. Главная причина падения показателей главы Кремля – это война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что российский диктатор Путин находится в крайнем страхе. Боится покушения и переворота в РФ, за которыми могут стоять российские элиты.



