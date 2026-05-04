Есть только одно, что может заставить Путина закончить войну в Украине

Slava Kot
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что окончание войны России против Украины возможно только при существенном давлении на Кремль. По его словам, исключительно сила может сменить позицию российского диктатора Владимира Путина.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко считает, что ключевым фактором, который может повлиять на решение Путина, является сила, прежде всего, военная и политическая. По его словам, в случае поражения России в стране возможны внутренние трансформации, включая изменение политических элит и переосмысление внешней политики.
В то же время глава ЦПД предостерег от чрезмерного оптимизма. По словам Коваленко, Россия уже неоднократно терпела поражения, однако российский народ не претерпел изменений.
