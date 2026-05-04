Секретное оружие Украины наконец раскрыто: российские ракеты беспомощны

Украина впервые раскрыла детали применения новой системы радиоэлектронной борьбы "Лима", демонстрирующей высокую эффективность против российских ракет и беспилотников.

Российские ракеты. Фото из открытых источников

За первый квартал 2026 года система "Лима" смогла нейтрализовать десятки воздушных целей, в том числе 26 баллистических ракет типа "Кинжал", 33 крылатые ракеты и более 10 тысяч дронов. Такие показатели свидетельствуют о существенном усилении возможностей украинской противовоздушной обороны.

Система "Лима" была разработана после начала полномасштабной войны и введена в эксплуатацию в 2023 году. Первоначально она применялась для противодействия управляемым авиабомбам, активно использовавшимся Россией. По данным разработчиков, эффективность глушения таких боеприпасов достигала около 98%, что вынудило противника изменить тактику.

В 2025 году система была модернизирована и получила способность влиять на более сложные типы вооружения. Ее принцип работы базируется на комбинированном воздействии на электронику ракеты: глушении сигналов, передаче ложных координат и искажении спутниковых данных. В результате ракета теряет ориентацию и изменяет траекторию полета.

По словам военных, в некоторых случаях эффективность системы почти полная. В частности, одно из подразделений сообщило о нейтрализации системой "Лима" 58 из 59 ракет, выпущенных по защищенному объекту.

