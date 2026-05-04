Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Секретное оружие Украины наконец раскрыто: российские ракеты беспомощны
Секретное оружие Украины наконец раскрыто: российские ракеты беспомощны

Система РЭБ "Лима" показала высокую эффективность против ракет и дронов.

4 мая 2026, 15:05
Slava Kot

Украина впервые раскрыла детали применения новой системы радиоэлектронной борьбы "Лима", демонстрирующей высокую эффективность против российских ракет и беспилотников.

Секретное оружие Украины наконец раскрыто: российские ракеты беспомощны

Российские ракеты. Фото из открытых источников

За первый квартал 2026 года система "Лима" смогла нейтрализовать десятки воздушных целей, в том числе 26 баллистических ракет типа "Кинжал", 33 крылатые ракеты и более 10 тысяч дронов. Такие показатели свидетельствуют о существенном усилении возможностей украинской противовоздушной обороны.

Система "Лима" была разработана после начала полномасштабной войны и введена в эксплуатацию в 2023 году. Первоначально она применялась для противодействия управляемым авиабомбам, активно использовавшимся Россией. По данным разработчиков, эффективность глушения таких боеприпасов достигала около 98%, что вынудило противника изменить тактику.

В 2025 году система была модернизирована и получила способность влиять на более сложные типы вооружения. Ее принцип работы базируется на комбинированном воздействии на электронику ракеты: глушении сигналов, передаче ложных координат и искажении спутниковых данных. В результате ракета теряет ориентацию и изменяет траекторию полета.

По словам военных, в некоторых случаях эффективность системы почти полная. В частности, одно из подразделений сообщило о нейтрализации системой "Лима" 58 из 59 ракет, выпущенных по защищенному объекту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда закончится война в Украине. Историк кардинально изменил свой прогноз на войну.

Также "Комментарии" писали, что есть только одно, что может заставить Путина закончить войну в Украине.



Источник: https://oboronka.mezha.ua/ukrajinska-reb-lima-zneshkodzhuye-raketi-kindzhal-310488/
