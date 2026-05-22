Що з Сумщиною: Зеленський заінтригував заявою

Українські захисники досягають конкретних цілей у прикордонні Сумської області. Як інформує портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що у нього відбулася розмова з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо подій на фронті. Так, від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб.

Зокрема, знищеними — майже 86 тисяч осіб, важкопораненими — щонайменше 59 тисяч окупантів, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців.

"У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей. Продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках. Особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків", — написав Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, українські інженери та оборонна галузь вже досягли помітного прогресу у створенні технологій протидії різним типам загроз – від звичайних безпілотників до реактивних дронів та далекобійної зброї. Проте саме напрямок антибалістичної оборони залишається найскладнішим і найболючішим.




