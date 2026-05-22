Що з Сумщиною: Зеленський заінтригував заявою

Кравцев Сергей
Українські захисники досягають конкретних цілей у прикордонні Сумської області. Як інформує портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Глава держави розповів, що у нього відбулася розмова з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо подій на фронті. Так, від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб.
Зокрема, знищеними — майже 86 тисяч осіб, важкопораненими — щонайменше 59 тисяч окупантів, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців.
Читайте також на порталі "Коментарі" — українська армія продовжує застосовувати "далекобійні санкції" проти російської нафтопереробки. У ніч проти 21 травня під ударом опинився Сизранський НПЗ, розташований на відстані понад 800 км від кордону. Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського. Також удар підтвердили Сили безпілотних систем.
Також видання "Коментарі" повідомляло — Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має власних ефективних засобів для перехоплення російських балістичних ракет. Про це глава держави повідомив під час зустрічі з українськими вченими, наголосивши, що розробка сучасного антибалістичного захисту залишається одним із ключових завдань країни.
За словами Зеленського, українські інженери та оборонна галузь вже досягли помітного прогресу у створенні технологій протидії різним типам загроз – від звичайних безпілотників до реактивних дронів та далекобійної зброї. Проте саме напрямок антибалістичної оборони залишається найскладнішим і найболючішим.