Что с Сумщиной: Зеленский заинтриговал заявлением

Украинские защитники достигают конкретных целей в приграничной области Сумской области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что у него состоялся разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по поводу событий на фронте. Так, с начала 2026 года российские потери на фронте уже составили более 145 тысяч человек.

В частности, уничтоженными — почти 86 тысяч человек, тяжелоранеными — по меньшей мере 59 тысяч оккупантов, в плен взято более 800 российских военнослужащих.

"В приграничные Сумской области достигаем определенных целей. Продолжаем уничтожать российский личный состав и технику оккупантов также на других направлениях. Особо хочу поблагодарить за точность операторов наших дронов. Продолжаются и активные действия, за которые стоит отметить десантников и штурмовиков", — написал Владимир Зеленский.

