Що відбувається після захоплення росіянами Грабовського на Сумщині: у ДПСУ відповіли

Останні кілька днів російські окупаційні війська зменшили штурмову активність на Сумщині. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, що у Сумській області, у смугах відповідальності, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, ворог дещо зменшив свою активність і останні дні якихось штурмових дій не проводить.

"У межах Краснопільської громади, зокрема за напрямом населеного пункту Грабовське, також противник якихось активних дій щодо спроб вийти за межі цього населеного пункту та просунутися вглиб території нашої країни, не робив останні кілька днів", – зазначив Андрій Демченко.

Варто нагадати, 31 грудня начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов наголошував, що росіяни зараз закріпилися у селі Грабовське Сумської області, проте Сили оборони роблять усе можливе, щоби це було ненадовго.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після публікації аналітиків DeepState про прорив поблизу села Грабовське на Сумщині у публічному просторі з'явилися версії про можливі внутрішні прорахунки на прикордонній ділянці. Йдеться про захід російських окупантів та вивезення місцевих жителів. Чи можна захистити села на кордоні? Хто відкрив росіянам дорогу до Грабовського? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – росіяни продавлюють оборону ЗСУ одразу у трьох областях: деталі від DeepState.



