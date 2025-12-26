После публикации аналитиков DeepState о прорыве вблизи села Грабовское на Сумщине в публичном пространстве появились версии о возможных внутренних просчетах на пограничном участке. Речь идет о заходе российских оккупантов и вывозе местных жителей. Можно ли защитить села на границе? Кто открыл россиянам дорогу в Грабовское? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Для защиты приграничья есть 2 варианта

Военный эксперт, основатель Благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный, заявил, что для того, чтобы точно защитить каждое село на границе, нужно создать буферную зону, если говорить еще проще, то необходимо зайти на территорию России километров на 10, выкопать там укрепления, построить инженерное заграждение и минные поля.

Отвечая на вопрос о защищенности нашего приграничья, эксперт отметил, что пограничная линия, особенно Сумской области, очень длинная и ломаная.

"Она не прямая, она не подготовлена к обороне. Для того, чтобы полностью защитить каждое село, которое находится на границе, а Грабовское находится прямо на границе, то нам надо сделать, как россияне говорят, буферную зону, — зайти на их территорию километров на 10, выкопать там укрепления, построить инженерное заграждение, минные поля сделать. И вот после этого село Грабовское и другие села на границе будут абсолютно защищены", — пояснил Нарожный.

Другой вариант, добавляет он, — держать там рядом огромное количество войск, артиллерийские подразделения и сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы отражать любую атаку врага, которая будет направлена на Грабовское.

"То есть в реалиях логики современной войны — защитить такие села нереально", — подчеркнул эксперт.

Нельзя обобщать вину на всю бригаду

Военный эксперт Олег Жданов, комментируя ситуацию в Грабовском на Сумщине, отмечает, что прорыв российских войск стал возможным из-за неготовности обороны и хаоса на позициях одного из украинских подразделений.

По его словам, российская атака была не столько результатом силы противника, сколько следствием халатности на отдельном участке границы.

"Не подготовлены, там просто беспорядок в одном из подразделений, которое отвечало за оборону этого участка границы. Россияне, я думаю, и вылазку эту сделали после того, как поняли, какой там бардак", — говорит эксперт.

Он подчеркивает, что нельзя обобщать вину на всю бригаду, ведь бригада — большое формирование с несколькими батальонами и ротами, где существует вертикаль командования. Наказание должно касаться конкретных должностных лиц.

"Есть командир, который непосредственно отвечал за организацию обороны границы на этом участке. Его надо установить, и он должен ответить, потому что согласно уставу командир отвечает за дисциплину в подразделении и за выполнение поставленных задач", — отметил Жданов.

