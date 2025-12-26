Після публікації аналітиків DeepState про прорив поблизу села Грабовське на Сумщині у публічному просторі з'явилися версії про можливі внутрішні прорахунки на прикордонній ділянці. Йдеться про захід російських окупантів та вивезення місцевих жителів. Чи можна захистити села на кордоні? Хто відкрив росіянам дорогу до Грабовського? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Для захисту прикордоння є 2 варіанти

Військовий експерт, засновник Благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний, заявив, що для того, щоб точно захистити кожне село на кордоні, потрібно створити буферну зону, якщо говорити ще простіше, необхідно зайти на територію Росії кілометрів на 10, викопати там укріплення, побудувати інженерне загородження.

Відповідаючи на запитання щодо захищеності нашого прикордоння, експерт зазначив, що прикордонна лінія, особливо Сумської області, дуже довга та ламана.

"Вона не пряма, вона не підготовлена до оборони. Для того, щоб повністю захистити кожне село, яке знаходиться на кордоні, а Грабовське знаходиться прямо на кордоні, то нам треба зробити, як росіяни кажуть, буферну зону, — зайти на їхню територію кілометрів на 10, викопати там укріплення, збудувати ось закріплення, збудувати ось інженерне і забудувати інженерне. села на кордоні буде абсолютно захищено", — пояснив Нарожний.

Інший варіант, додає він, — тримати там поряд величезну кількість військ, артилерійські підрозділи та сотні тисяч артилерійських боєприпасів, щоб відбивати будь-яку атаку ворога, яка буде спрямована на Грабовське.

"Тобто у реаліях логіки сучасної війни — захистити такі села нереально", — наголосив експерт.

Не можна узагальнювати вину на всю бригаду

Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи ситуацію в Грабовському на Сумщині, зазначає, що прорив російських військ став можливим через неготовність оборони та хаосу на позиціях одного з українських підрозділів.

За його словами, російська атака була не так результатом сили противника, як наслідком недбалості на окремій ділянці кордону.

"Не підготовлені, там просто безладдя в одному з підрозділів, який відповідав за оборону цієї ділянки кордону. Росіяни, я думаю, і вилазку цю зробили після того, як зрозуміли, який там бардак", — каже експерт.

Він наголошує, що не можна узагальнювати провину на всю бригаду, адже бригада — велике формування з кількома батальйонами та ротами, де є вертикаль командування. Покарання має стосуватися конкретних посадових осіб.

"Є командир, який безпосередньо відповідав за організацію оборони кордону на цій ділянці. Його треба встановити, і він повинен відповісти, бо згідно зі статутом командир відповідає за дисципліну у підрозділі та за виконання поставлених завдань", — зазначив Жданов.

