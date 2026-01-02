Что происходит после захвата россиянами Грабовского на Сумщине: в ГПСУ дали ответ

В последние несколько дней российские оккупационные войска уменьшили штурмовую активность на Сумщине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что по Сумской области, в полосах ответственности, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, враг несколько уменьшил свою активность и последние дни каких-то штурмовых действий не проводит.

"В пределах Краснопольской общины, в частности по направлению населенного пункта Грабовское, также противник каких-то активных действий относительно попыток выйти за пределы этого населенного пункта и продвинуться вглубь территории нашей страны, не совершал последние несколько дней", – отметил Андрей Демченко.

Стоит напомнить, 31 декабря начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов отмечал, что россияне сейчас закрепились в селе Грабовское Сумской области, однако Силы обороны делают все возможное, чтобы это было ненадолго.

Читайте также на портале "Комментарии" — после публикации аналитиков DeepState о прорыве вблизи села Грабовское на Сумщине в публичном пространстве появились версии о возможных внутренних просчетах на пограничном участке. Речь идет о заходе российских оккупантов и вывозе местных жителей. Можно ли защитить села на границе? Кто открыл россиянам дорогу в Грабовское? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне продавливают оборону ВСУ сразу в трех областях: детали от DeepState.



