Що ветерани війни кажуть про пенсію та чи шкодують про свій вибір

Ветеран російсько-української війни Генадій поділився історією свого рішення повернутися в Україну та вступити до лав Збройних сил, незважаючи на значну різницю в доходах.

Ветеран війни про пенсію та вибір воювати

До війни він працював моряком і мав стабільний високий заробіток. За його словами, нинішнє грошове забезпечення, зокрема пенсія, суттєво поступається попередньому рівню доходу.

“Порівнювати пенсію із зарплатою моряка — це зовсім різні речі. Звісно, зараз не вистачає”, — зазначає він.

Водночас Генадій має двох неповнолітніх дітей, однак це не зупинило його від рішення повернутися в Україну.

Він підкреслив, що мав можливість залишитися за кордоном, але добровільно приїхав і пішов служити до ЗСУ.

На запитання, чи шкодує про свій вибір, відповідає однозначно: ні. За його словами, єдине, про що шкодує — що не зміг воювати більше.

