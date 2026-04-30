logo_ukra

BTC/USD

76401

ETH/USD

2261.27

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Що ветерани війни кажуть про пенсію та чи шкодують про свій вибір
commentss НОВИНИ Всі новини

Що ветерани війни кажуть про пенсію та чи шкодують про свій вибір

Ветеран російсько-української війни Генадій розповів, що свідомо повернувся в Україну і пішов служити, попри втрату високого доходу

30 квітня 2026, 21:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Ветеран російсько-української війни Генадій поділився історією свого рішення повернутися в Україну та вступити до лав Збройних сил, незважаючи на значну різницю в доходах.

До війни він працював моряком і мав стабільний високий заробіток. За його словами, нинішнє грошове забезпечення, зокрема пенсія, суттєво поступається попередньому рівню доходу.

“Порівнювати пенсію із зарплатою моряка — це зовсім різні речі. Звісно, зараз не вистачає”, — зазначає він.

Водночас Генадій має двох неповнолітніх дітей, однак це не зупинило його від рішення повернутися в Україну.

Він підкреслив, що мав можливість залишитися за кордоном, але добровільно приїхав і пішов служити до ЗСУ.

На запитання, чи шкодує про свій вибір, відповідає однозначно: ні. За його словами, єдине, про що шкодує — що не зміг воювати більше.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український військовослужбовець Ігор Чернецький наголосив на критичній важливості утримання позицій на сході України, зокрема в Донецькій області.
За його словами, у разі відступу з цього напрямку російські війська можуть отримати можливість швидко просунутися до річки Дніпро, що значно ускладнить подальшу оборону. Він пояснює, що на відміну від Донеччини, де існує система укріплених рубежів і населених пунктів, на лівобережжі таких природних і підготовлених ліній оборони значно менше. Ключовими оборонними вузлами залишаються Слов’янськ та Краматорськ, які стримують подальше просування ворога.
Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що навколо штурмових підрозділів, зокрема 425-го "Скеля" та 225-ї окремої штурмової бригади, тривалий час існує багато суперечливих оцінок — від розповідей про надзвичайну ефективність до звинувачень у порушеннях прав військовослужбовців.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/reel/DXe6S2TtTvg/?igsh=eXhwbXgyODRreG95
Теги:

Новини

Всі новини