Что ветераны войны говорят о пенсии и сожалеют ли о своем выборе

Ветеран российско-украинской войны Геннадий поделился историей своего решения вернуться в Украину и вступить в ряды Вооруженных сил, несмотря на значительную разницу в доходах.

Ветеран войны о пенсии и выборе воевать

До войны он работал моряком и имел стабильный высокий заработок. По его словам, нынешнее денежное довольствие, в частности пенсия, существенно уступает предыдущему уровню дохода.

"Сравнивать пенсию с зарплатой моряка — это совсем разные вещи. Конечно, сейчас не хватает", — отмечает он.

В то же время у Геннадия двое несовершеннолетних детей, однако это не остановило его от решения вернуться в Украину.

Он подчеркнул, что имел возможность остаться за границей, но добровольно приехал и пошел служить в ВСУ.

На вопрос, сожалеет ли о своем выборе, отвечает однозначно: нет. По его словам, единственное, о чем сожалеет, что не смог воевать больше.

