Військовий розповів, куди підуть росіяни, якщо втратити Донецьку область
Військовий розповів, куди підуть росіяни, якщо втратити Донецьку область

Військовослужбовець Ігор Чернецький заявив, що втрата Донеччини може відкрити ворогу шлях до Дніпра

30 квітня 2026, 21:31
Ткачова Марія

Український військовослужбовець Ігор Чернецький наголосив на критичній важливості утримання позицій на сході України, зокрема в Донецькій області.

Військовий розповів, куди підуть росіяни, якщо втратити Донецьку область

Що буде, якщо втратити контроль над Донеччиною

За його словами, у разі відступу з цього напрямку російські війська можуть отримати можливість швидко просунутися до річки Дніпро, що значно ускладнить подальшу оборону.

Він пояснює, що на відміну від Донеччини, де існує система укріплених рубежів і населених пунктів, на лівобережжі таких природних і підготовлених ліній оборони значно менше.

Ключовими оборонними вузлами залишаються Слов’янськ та Краматорськ, які стримують подальше просування ворога.

Чернецький підкреслив, що нинішні втрати є надзвичайно важкими, однак саме ці бої дозволяють утримувати противника і не допустити масштабнішого прориву.

На його думку, мова йде не просто про окремі території, а про загальне виживання держави, адже у разі прориву до Дніпра втримати ситуацію буде значно складніше.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що навколо штурмових підрозділів, зокрема 425-го "Скеля" та 225-ї окремої штурмової бригади, тривалий час існує багато суперечливих оцінок — від розповідей про надзвичайну ефективність до звинувачень у порушеннях прав військовослужбовців.
Втім, як зазначає радниця військового омбудсмена, реальна ситуація значно складніша і потребує аналізу не лише кількості скарг, а й реакції командування на них. За її словами, обидва підрозділи демонструють готовність до діалогу та швидкого реагування. Зокрема, у 425-му підрозділі зафіксовано випадок, коли військовослужбовець, який мав законне право на звільнення, отримав відповідний наказ уже приблизно за 40 хвилин після звернення.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DW5f8dXjV6Q/?igsh=MTZxaW8yZncxamZqaA==
