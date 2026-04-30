Військовий розповів, куди підуть росіяни, якщо втратити Донецьку область

Український військовослужбовець Ігор Чернецький наголосив на критичній важливості утримання позицій на сході України, зокрема в Донецькій області.

Що буде, якщо втратити контроль над Донеччиною

За його словами, у разі відступу з цього напрямку російські війська можуть отримати можливість швидко просунутися до річки Дніпро, що значно ускладнить подальшу оборону.

Він пояснює, що на відміну від Донеччини, де існує система укріплених рубежів і населених пунктів, на лівобережжі таких природних і підготовлених ліній оборони значно менше.

Ключовими оборонними вузлами залишаються Слов’янськ та Краматорськ, які стримують подальше просування ворога.

Чернецький підкреслив, що нинішні втрати є надзвичайно важкими, однак саме ці бої дозволяють утримувати противника і не допустити масштабнішого прориву.

На його думку, мова йде не просто про окремі території, а про загальне виживання держави, адже у разі прориву до Дніпра втримати ситуацію буде значно складніше.



