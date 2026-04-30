Украинский военнослужащий Игорь Чернецкий отметил критическую важность удержания позиций на востоке Украины, в частности в Донецкой области.

Что будет, если потерять контроль над Донбасом

По его словам, в случае отступления по этому направлению российские войска могут получить возможность быстро продвинуться к реке Днепр, что значительно усложнит дальнейшую оборону.

Он объясняет, что в отличие от Донбасса, где существует система укрепленных рубежей и населенных пунктов, на левобережье таких природных и подготовленных линий обороны гораздо меньше.

Ключевыми оборонными узлами остаются Славянск и Краматорск, сдерживающие дальнейшее продвижение врага.

Чернецкий подчеркнул, что нынешние потери чрезвычайно тяжелы, однако именно эти бои позволяют удерживать противника и не допустить более масштабного прорыва.

По его мнению, речь идет не просто об отдельных территориях, а об общем выживании государства, ведь в случае прорыва в Днепр удержать ситуацию будет значительно сложнее.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что вокруг штурмовых подразделений, в частности 425-го "Скала" и 225-й отдельной штурмовой бригады, длительное время существует много противоречивых оценок — от рассказов о чрезвычайной эффективности до обвинений в нарушениях прав военнослужащих.

Впрочем, как отмечает советница военного омбудсмена, реальная ситуация значительно сложнее и требует анализа не только количества жалоб, но и командования на них. По ее словам, оба подразделения демонстрируют готовность к диалогу и быстрому реагированию. В частности, в 425-м подразделении зафиксирован случай, когда военнослужащий, имевший законное право на увольнение, получил соответствующий приказ уже примерно через 40 минут после обращения.

