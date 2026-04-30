Военный рассказал, куда пойдут россияне, если потерять Донецкую область

Ткачова Марія
Украинский военнослужащий Игорь Чернецкий отметил критическую важность удержания позиций на востоке Украины, в частности в Донецкой области.
Что будет, если потерять контроль над Донбасом
По его словам, в случае отступления по этому направлению российские войска могут получить возможность быстро продвинуться к реке Днепр, что значительно усложнит дальнейшую оборону.
Он объясняет, что в отличие от Донбасса, где существует система укрепленных рубежей и населенных пунктов, на левобережье таких природных и подготовленных линий обороны гораздо меньше.
Ключевыми оборонными узлами остаются Славянск и Краматорск, сдерживающие дальнейшее продвижение врага.
Чернецкий подчеркнул, что нынешние потери чрезвычайно тяжелы, однако именно эти бои позволяют удерживать противника и не допустить более масштабного прорыва.
По его мнению, речь идет не просто об отдельных территориях, а об общем выживании государства, ведь в случае прорыва в Днепр удержать ситуацию будет значительно сложнее.