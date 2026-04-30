“Скеля” і 225 ОШБ: міфи і реальність штурмових підрозділів

Ткачова Марія
Навколо штурмових підрозділів, зокрема 425-го "Скеля" та 225-ї окремої штурмової бригади, тривалий час існує багато суперечливих оцінок — від розповідей про надзвичайну ефективність до звинувачень у порушеннях прав військовослужбовців.
Штурмові підрозділи «Скеля» і 225 ОШБ
Втім, як зазначає радниця військового омбудсмена, реальна ситуація значно складніша і потребує аналізу не лише кількості скарг, а й реакції командування на них.
За її словами, обидва підрозділи демонструють готовність до діалогу та швидкого реагування. Зокрема, у 425-му підрозділі зафіксовано випадок, коли військовослужбовець, який мав законне право на звільнення, отримав відповідний наказ уже приблизно за 40 хвилин після звернення.
Крім того, важливим показником є не лише оперативність, а й готовність впроваджувати зміни. Після наданих рекомендацій щодо процедур контролю за станом особового складу, у підрозділі ці зміни були реалізовані протягом кількох тижнів, що підтверджено повторними перевірками.
Таким чином, ключовим критерієм оцінки підрозділів стає не кількість проблем, а здатність їх визнавати, комунікувати та оперативно вирішувати.