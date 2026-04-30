Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Скеля" і 225 ОШБ: міфи і реальність штурмових підрозділів
“Скеля” і 225 ОШБ: міфи і реальність штурмових підрозділів

Штурмові підрозділи ЗСУ, зокрема 425-й «Скеля» та 225 ОШБ, часто стають об’єктом суперечливих оцінок — від захоплення до різкої критики

30 квітня 2026, 16:41
Ткачова Марія

Навколо штурмових підрозділів, зокрема 425-го "Скеля" та 225-ї окремої штурмової бригади, тривалий час існує багато суперечливих оцінок — від розповідей про надзвичайну ефективність до звинувачень у порушеннях прав військовослужбовців.

Втім, як зазначає радниця військового омбудсмена, реальна ситуація значно складніша і потребує аналізу не лише кількості скарг, а й реакції командування на них.

За її словами, обидва підрозділи демонструють готовність до діалогу та швидкого реагування. Зокрема, у 425-му підрозділі зафіксовано випадок, коли військовослужбовець, який мав законне право на звільнення, отримав відповідний наказ уже приблизно за 40 хвилин після звернення.

Крім того, важливим показником є не лише оперативність, а й готовність впроваджувати зміни. Після наданих рекомендацій щодо процедур контролю за станом особового складу, у підрозділі ці зміни були реалізовані протягом кількох тижнів, що підтверджено повторними перевірками.

Таким чином, ключовим критерієм оцінки підрозділів стає не кількість проблем, а здатність їх визнавати, комунікувати та оперативно вирішувати.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що колишній прем’єр-міністр України (2005–2006), ексміністр оборони та народний депутат кількох скликань Юрій Єхануров в інтерв’ю Радіо Свобода розповів про службу свого єдиного сина у Збройних силах України.
За словами Єханурова, його син самостійно ухвалив рішення піти до війська, не радячись із родиною. Про це батько дізнався вже після того, як той подав заяву. “Він сам прийняв рішення. Ми абсолютно не впливали. Я дізнався вже постфактум — він просто сказав, що написав заяву і чекає визначення підрозділу”, — зазначив він.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DXrPIk1ktOg/?igsh=cnUwcXgwcjlqd2t3
