"Скала" и 225 ОШБ: мифы и реальность штурмовых подразделений

Ткачова Марія
Вокруг штурмовых подразделений, в частности 425 "Скала" и 225-й отдельной штурмовой бригады, длительное время существует много противоречивых оценок — от рассказов о чрезвычайной эффективности до обвинений в нарушениях прав военнослужащих.
Штурмовые подразделения «Скала» и 225 ОШБ
Впрочем, как отмечает советница военного омбудсмена, реальная ситуация значительно сложнее и требует анализа не только количества жалоб, но и командования на них.
По ее словам, оба подразделения демонстрируют готовность к диалогу и быстрому реагированию. В частности, в 425-м подразделении зафиксирован случай, когда военнослужащий, имевший законное право на увольнение, получил соответствующий приказ уже примерно через 40 минут после обращения.
Кроме того, важным показателем является не только оперативность, но и готовность к изменениям. После предоставленных рекомендаций по процедурам контроля за состоянием личного состава, в подразделении эти изменения были реализованы в течение нескольких недель, что подтверждено повторными проверками.
Таким образом, ключевым критерием оценки подразделений становится не количество проблем, а способность признавать, коммуникировать и оперативно решать их.