Де служить син екс-премʼєр-міністра України: зі сльозами на очах розповів

30 квітня 2026, 16:13
Колишній прем’єр-міністр України (2005–2006), ексміністр оборони та народний депутат кількох скликань Юрій Єхануров в інтерв’ю Радіо Свобода розповів про службу свого єдиного сина у Збройних силах України.

За словами Єханурова, його син самостійно ухвалив рішення піти до війська, не радячись із родиною. Про це батько дізнався вже після того, як той подав заяву.

“Він сам прийняв рішення. Ми абсолютно не впливали. Я дізнався вже постфактум — він просто сказав, що написав заяву і чекає визначення підрозділу”, — зазначив він.

Попри хвилювання, родина не намагалася відмовити його від цього кроку та підтримала його вибір.

Єхануров додав, що на початку служби син мав звання лейтенанта, а нині вже є капітаном. Він служить у підрозділі Сил безпілотних систем під командуванням "Мадяра" та займається напрямком радіоелектронної боротьби.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир Сил безпілотних систем "Мадяр" заявив, що після війни українцям не варто розраховувати на повернення до мирного життя у тому вигляді, яким воно було до повномасштабного вторгнення.
За його словами, він об’єктивно оцінює ситуацію і розуміє, що залишатиметься потенційною ціллю для російських спецслужб. Історично, зазначає військовий, такі структури діють довгостроково та системно, незалежно від змін у владі. Водночас він наголосив, що це не впливає на його мотивацію чи впевненість у правильності дій. Результати цієї роботи, за його словами, вже відображаються у втраті сил противника.



