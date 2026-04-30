Де служить син екс-премʼєр-міністра України: зі сльозами на очах розповів

Колишній прем’єр-міністр України (2005–2006), ексміністр оборони та народний депутат кількох скликань Юрій Єхануров в інтерв’ю Радіо Свобода розповів про службу свого єдиного сина у Збройних силах України.

За словами Єханурова, його син самостійно ухвалив рішення піти до війська, не радячись із родиною. Про це батько дізнався вже після того, як той подав заяву.

“Він сам прийняв рішення. Ми абсолютно не впливали. Я дізнався вже постфактум — він просто сказав, що написав заяву і чекає визначення підрозділу”, — зазначив він.

Попри хвилювання, родина не намагалася відмовити його від цього кроку та підтримала його вибір.

Єхануров додав, що на початку служби син мав звання лейтенанта, а нині вже є капітаном. Він служить у підрозділі Сил безпілотних систем під командуванням "Мадяра" та займається напрямком радіоелектронної боротьби.

