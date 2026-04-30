Где служит сын экс-премьер-министра Украины: со слезами на глазах рассказал
Где служит сын экс-премьер-министра Украины: со слезами на глазах рассказал

Экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров рассказал, что его сын самостоятельно принял решение пойти служить в ВСУ

30 апреля 2026, 16:13
Автор:
Ткачова Марія

Бывший премьер-министр Украины (2005-2006), эксминистр обороны и народный депутат нескольких созывов Юрий Ехануров в интервью Радио Свобода рассказал о службе своего единственного сына в Вооруженных силах Украины.

Юрий Ехануров о службе сына в ВСУ

По словам Еханурова, его сын самостоятельно принял решение пойти в армию, не советуясь с семьей. Об этом отец узнал уже после того, как он подал заявление.

"Он сам принял решение. Мы совершенно не влияли. Я узнал уже постфактум — он просто сказал, что написал заявление и ждет определения подразделения", — отметил он.

Несмотря на волнение, семья не пыталась отказать от этого шага и поддержала его выбор.

Ехануров добавил, что в начале службы сын имел звание лейтенанта, а ныне уже капитан. Он служит в подразделении сил беспилотных систем под командованием "Мадяра" и занимается направлением радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир Сил беспилотных систем "Мадяр" заявил, что после войны украинцам не стоит рассчитывать на возвращение к мирной жизни в том виде, каким оно было до полномасштабного вторжения.
По его словам, он объективно оценивает ситуацию и понимает, что будет оставаться потенциальной целью для российских спецслужб. Исторически, как отмечает военный, такие структуры действуют долгосрочно и системно, независимо от изменений во власти. В то же время он подчеркнул, что это не влияет на его мотивацию или уверенность в правильности действий. Результаты этой работы, по его словам, уже отражаются в потере сил противника.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DSWtigJD93x/?igsh=MTN5Y3VndmFoZ3NiNQ==
