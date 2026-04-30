Где служит сын экс-премьер-министра Украины: со слезами на глазах рассказал

Ткачова Марія
Бывший премьер-министр Украины (2005-2006), эксминистр обороны и народный депутат нескольких созывов Юрий Ехануров в интервью Радио Свобода рассказал о службе своего единственного сына в Вооруженных силах Украины.
Юрий Ехануров о службе сына в ВСУ
По словам Еханурова, его сын самостоятельно принял решение пойти в армию, не советуясь с семьей. Об этом отец узнал уже после того, как он подал заявление.
"Он сам принял решение. Мы совершенно не влияли. Я узнал уже постфактум — он просто сказал, что написал заявление и ждет определения подразделения", — отметил он.
Несмотря на волнение, семья не пыталась отказать от этого шага и поддержала его выбор.
Ехануров добавил, что в начале службы сын имел звание лейтенанта, а ныне уже капитан. Он служит в подразделении сил беспилотных систем под командованием "Мадяра" и занимается направлением радиоэлектронной борьбы.