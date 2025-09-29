Що не так з дозволом США для України завдавати далекобійних ударів по РФ

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп дозволив Україні бити далекобійними ракетами по Росії. Однак політичний оглядач Роман Шрайк пояснює, що не все так просто і Україна має погоджувати удари по РФ з Пентагоном, який не видає ці рішення.

Чи отримала Україна реальний дозвіл для ударів по РФ від США. Фото з відкритих джерел

Роман Шрайк зауважив, що перед тим, як Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News заявив, що Трамп дав дозвіл Україні бити по РФ далекобійними ракетами, він відповів, що ситуація змішана — іноді Україна отримує дозвіл, іноді ні.

"І тут більше правди, та не вся. Справа в тому, що далекобійні удари по РФ нам дозволили в листопаді 2024 року при Байдені, а при Трампі формально не забороняли. Просто їх треба погоджувати з Пентагоном, а Пентагон останні півроку їх не погоджував. Ситуація схожа на стару комедію: "Дуелі дозволені по всіх днях, крім пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд", — пояснює Шрайк.

Як вказує політичний оглядач, якщо Україна отримає реальний, а не формальний дозвіл на використання далекобійних ракет для ударів по території Росії, то це буде помітно завдяки атакам на відповідні об’єкти.

"Коли нам знімуть перешкоди для ударів Атакмсами та Штормами, ми про це дізнаємося не з інтерв'ю, а про вибухи на російських об'єктах, як це було у листопаді 2024 року", — підсумував Шрайк.

