Що не так з дозволом США для України завдавати далекобійних ударів по РФ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп дозволив Україні бити далекобійними ракетами по Росії. Однак політичний оглядач Роман Шрайк пояснює, що не все так просто і Україна має погоджувати удари по РФ з Пентагоном, який не видає ці рішення.
Чи отримала Україна реальний дозвіл для ударів по РФ від США. Фото з відкритих джерел
Роман Шрайк зауважив, що перед тим, як Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News заявив, що Трамп дав дозвіл Україні бити по РФ далекобійними ракетами, він відповів, що ситуація змішана — іноді Україна отримує дозвіл, іноді ні.
Як вказує політичний оглядач, якщо Україна отримає реальний, а не формальний дозвіл на використання далекобійних ракет для ударів по території Росії, то це буде помітно завдяки атакам на відповідні об’єкти.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Зеленського дали погрозливу пораду Росії щодо війни в Україні.
Також "Коментарі" писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, яку потужну зброю може отримати Україна. За його словами, Київ може отримати ракети Tomahawk від США через країни НАТО за європейські гроші.