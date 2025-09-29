Что не так с разрешением США для Украины наносить дальнобойные удары по РФ

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине бить дальнобойными ракетами по России. Однако политический обозреватель Роман Шрайк объясняет, что не все так просто и Украина должна согласовывать удары по РФ с Пентагоном, который не дает эти решения.

Получила ли Украина реальное разрешение для ударов по РФ от США. Фото из открытых источников

Роман Шрайк заметил, что перед тем, как Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что Трамп дал разрешение Украине бить по РФ дальнобойными ракетами, он ответил, что ситуация смешана – иногда Украина получает разрешение, иногда нет.

"И здесь больше правды, да не вся. Дело в том, что дальнобойные удары по РФ нам позволили в ноябре 2024 года при Байдене, а при Трампе формально не запрещали. Просто их надо согласовывать с Пентагоном, а Пентагон последние полгода их не согласовывал. Ситуация похожа на старую комедию: "Дуэли разрешены по всем дням, кроме пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс", — объясняет Шрайк.

Как указывает политический обозреватель, если Украина получит реальное, а не формальное разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России, это будет заметно благодаря атакам на соответствующие объекты.

"Когда нам снимут препятствия для ударов Атакмсами и Штормами, мы об этом узнаем не из интервью, а по взрывах на российских объектах, как это было в ноябре 2024 года", — подытожил Шрайк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского дали угрожающий совет России по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, какое мощное оружие может получить Украина. По его словам, Киев может получить ракеты Tomahawk от США через страны НАТО за европейские деньги.