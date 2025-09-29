Что не так с разрешением США для Украины наносить дальнобойные удары по РФ

Рубрики
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине бить дальнобойными ракетами по России. Однако политический обозреватель Роман Шрайк объясняет, что не все так просто и Украина должна согласовывать удары по РФ с Пентагоном, который не дает эти решения.
Получила ли Украина реальное разрешение для ударов по РФ от США. Фото из открытых источников
Роман Шрайк заметил, что перед тем, как Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что Трамп дал разрешение Украине бить по РФ дальнобойными ракетами, он ответил, что ситуация смешана – иногда Украина получает разрешение, иногда нет.
Как указывает политический обозреватель, если Украина получит реальное, а не формальное разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России, это будет заметно благодаря атакам на соответствующие объекты.
