Що насправді задумали в Кремлі: що хоче отримати Путін "мирними" переговорами

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Пропозиції Росії щодо "мирних переговорів" і вимога вивести українські війська з підконтрольних Києву районів Донбасу є не кроком до завершення війни, а частиною складної політичної гри Кремля. Таку оцінку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, аналізуючи публікацію Financial Times та перебіг американо-українських консультацій.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
За словами Портникова, вимога США про виведення ЗСУ збігається як із позицією Москви, так і з тиском, який Росія намагається нав’язати через міжнародних партнерів. Однак політичний оглядач зауважує, чи справді Кремль веде багаторічну війну лише за Донбас? Адже більша частина Луганської області вже окупована, а ключовою для України залишається саме Донецька область.
Аналітик вважає, що Москва прагне уникнути затяжних і кривавих боїв за добре укріплений регіон, намагаючись отримати його політичним шляхом. На його думку, примусовий відхід українських військ може спричинити внутрішню політичну дестабілізацію в Україні і цей сценарій Кремль уже бачив в інших країнах після територіальних поступок, зокрема у Вірменії.
Окрему роль у цій стратегії відіграє міжнародний фактор. За словами Портникова, Росія намагається переконати США, що саме Київ нібито не готовий до миру.
У підсумку Портников додав, що вимога щодо Донбасу є радше інструментом тиску, ніж шляхом до миру. Її кінцева мета полягає в ослабленні української держави та зміні позиції Заходу, а не припинення війни.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США назвали вивід військ України з Донбасу стратегічною помилкою Києва.
Також "Коментарі" писали, що Портников пояснив мету переговорів у Абу-Дабі між Україною, США та РФ.