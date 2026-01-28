Що насправді задумали в Кремлі: що хоче отримати Путін "мирними" переговорами

Пропозиції Росії щодо "мирних переговорів" і вимога вивести українські війська з підконтрольних Києву районів Донбасу є не кроком до завершення війни, а частиною складної політичної гри Кремля. Таку оцінку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, аналізуючи публікацію Financial Times та перебіг американо-українських консультацій.

За словами Портникова, вимога США про виведення ЗСУ збігається як із позицією Москви, так і з тиском, який Росія намагається нав’язати через міжнародних партнерів. Однак політичний оглядач зауважує, чи справді Кремль веде багаторічну війну лише за Донбас? Адже більша частина Луганської області вже окупована, а ключовою для України залишається саме Донецька область.

Аналітик вважає, що Москва прагне уникнути затяжних і кривавих боїв за добре укріплений регіон, намагаючись отримати його політичним шляхом. На його думку, примусовий відхід українських військ може спричинити внутрішню політичну дестабілізацію в Україні і цей сценарій Кремль уже бачив в інших країнах після територіальних поступок, зокрема у Вірменії.

Окрему роль у цій стратегії відіграє міжнародний фактор. За словами Портникова, Росія намагається переконати США, що саме Київ нібито не готовий до миру.

"Можна сказати, що Росія хотіла б одним ударом знищити двох зайців. Перший удар — українське суспільство, яке або звинувачуватиме українську владу в небажанні завершувати війну, або, навпаки, буде звинувачувати владу, що та поступилася територією. І в тому й іншому моменті Росія може вважати себе у виграшній позиції. Другий удар — це удар по позиції США, щоб Вашингтон погодився з російською логікою і почав звинувачувати Київ у відсутності "миролюбства", а не Москву", — сказав оглядач.

У підсумку Портников додав, що вимога щодо Донбасу є радше інструментом тиску, ніж шляхом до миру. Її кінцева мета полягає в ослабленні української держави та зміні позиції Заходу, а не припинення війни.

