Війна в Україні: у США сказали, яке рішення Києва може стати стратегічною помилкою

Сполучені Штати, за даними західних ЗМІ, підштовхують Україну до відмови від частини Донецької області, що залишилася під її контролем, в обмін на американські гарантії безпеки. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з перебігом мирних переговорів, адміністрація Дональда Трампа сигналізує, що надання гарантій безпеки Україні може бути пов'язане зі згодою Києва на мирну угоду, яка передбачає передачу Росії всій території Донбасу – Донецькій та Луганській областях. За даними видання, США також нібито готові збільшити постачання озброєнь для посилення українських сил у мирний час у разі виведення українських військ із Донбасу.

Джерела FT стверджують, що гарантії безпеки, що обговорюються, "дзеркально" повторюють статтю 5 НАТО і передбачають скоординовану військову відповідь у разі тривалої російської атаки на післявоєнну Україну. При цьому один із співрозмовників зазначив, що такі гарантії можуть виявитися надто розмитими для Києва і водночас надто широкими для Москви.

В ISW підкреслюють, що Росії будуть потрібні значні ресурси, час і особовий склад для захоплення всієї Донецької області. За оцінками аналітиків, за збереження поточних темпів наступу російські війська не зможуть повністю зайняти регіон раніше серпня 2027 року. Понад те, темпи просування РФ вже сповільнилися через погодні умови.

Експерти попереджають, що добровільний відхід України з утримуваних територій Донецької області створить для Росії вигідніші умови для майбутніх атак на центральні та південно-західні регіони країни. При цьому Кремль послідовно відкидає будь-які реальні гарантії безпеки для України, що за оцінкою ISW свідчить про намір Володимира Путіна продовжувати війну на виснаження.

