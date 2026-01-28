Война в Украине: в США сказали, какое решение Киева может стать стратегической ошибкой

Соединенные Штаты, по данным западных СМИ, подталкивают Украину к отказу от оставшейся под ее контролем части Донецкой области в обмен на американские гарантии безопасности. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом мирных переговоров, администрация Дональда Трампа сигнализирует, что предоставление гарантий безопасности Украине может быть увязано с согласием Киева на мирное соглашение, предполагающее передачу России всей территории Донбасса – Донецкой и Луганской областей. По данным издания, США также якобы готовы увеличить поставки вооружений для усиления украинских сил в мирное время в случае вывода украинских войск из Донбасса.

Источники FT утверждают, что обсуждаемые гарантии безопасности "зеркально" повторяют статью 5 НАТО и предусматривают скоординированный военный ответ в случае длительной российской атаки на послевоенную Украину. При этом один из собеседников отметил, что такие гарантии могут оказаться слишком размытыми для Киева и одновременно слишком широкими для Москвы.

В ISW подчеркивают, что России потребуются значительные ресурсы, время и личный состав для захвата всей Донецкой области. По оценкам аналитиков, при сохранении текущих темпов наступления российские войска не смогут полностью занять регион раньше августа 2027 года. Более того, темпы продвижения РФ уже замедлились из-за погодных условий.

Эксперты предупреждают, что добровольный отход Украины с удерживаемых территорий Донецкой области создаст для России более выгодные условия для будущих атак на центральные и юго-западные регионы страны. При этом Кремль последовательно отвергает любые реальные гарантии безопасности для Украины, что, по оценке ISW, свидетельствует о намерении Владимира Путина продолжать войну на истощение.

