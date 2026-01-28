Что действительно задумали в Кремле: что хочет получить Путин "мирными" переговорами

Предложения России по "мирным переговорам" и требование вывести украинские войска из подконтрольных Киеву районов Донбасса не шаг к завершению войны, а часть сложной политической игры Кремля. Такую оценку высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, анализируя публикацию Financial Times и американо-украинские консультации.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Портникова, требование США о выводе ВСУ совпадает как с позицией Москвы, так и с давлением, которое Россия пытается навязать через международных партнеров. Однако политический обозреватель отмечает, действительно ли Кремль ведет многолетнюю войну только за Донбасс? Ведь большая часть Луганской области уже оккупирована, а ключевой для Украины остается Донецкая область.

Аналитик считает, что Москва стремится избежать затяжных и кровавых боев за хорошо укреплённый регион, пытаясь получить его политическим путем. По его мнению, принудительный уход украинских войск может повлечь за собой внутреннюю политическую дестабилизацию в Украине и этот сценарий Кремль уже видел в других странах после территориальных уступок, в частности в Армении.

Отдельную роль в этой стратегии играет международный фактор. По словам Портникова, Россия пытается убедить США, что именно Киев вроде бы не готов к миру.

"Можно сказать, что Россия хотела бы одним ударом уничтожить двух зайцев. Первый удар — украинское общество, которое или будет обвинять украинские власти в нежелании завершать войну, или, наоборот, будет обвинять власть, что та уступила территорию. И в том и другом моменте Россия может считать себя в выигрышной позиции. Второй удар – это удар по позиции США, чтобы Вашингтон согласился с российской логикой и начал обвинять Киев в отсутствии "миролюбия", а не Москву", — сказал обозреватель.

В итоге Портников добавил, что требование по Донбассу является скорее инструментом давления, чем путем мира. Ее конечная цель состоит в ослаблении украинского государства и изменении позиции Запада, а не прекращении войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали вывод войск Украины из Донбасса стратегической ошибкой Киева.

Также "Комментарии" писали, что Портников объяснил цель переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и РФ.