Що насправді стояло за переговорами в Абу-Дабі: чого хотіла досягти Україна та РФ

Переговори між Україною, США та Росією в Абу-Дабі, які зовні виглядали як чергова спроба наблизитися до миру, насправді мали зовсім іншу логіку. Про це заявив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников. За його словами, йшлося не про реальні домовленості, а про політичну гру навколо позиції Вашингтона.

Віталій Портников заявив, що справжні переговори зазвичай припиняються після масованих обстрілів мирного населення та супроводжуються жорсткими дипломатичними кроками. Однак, політичний оглядач вказує, що нинішній формат контактів став спробою України та її європейських партнерів не дозволити адміністрації Дональда Трампа вийти з переговорів.

"Але проблема в тому, що те, що ми спостерігаємо — не справжні перемовини, а намагання України та її європейських союзників не дати можливості адміністрації Трампа звинуватити Київ у небажанні досягти миру, вийти з процесу й навіть припинити допомогу Україні. Тому насправді перемовини ми ведемо з американцями. Росіяни там для мебелі", — вважає Портников.

За його словами, російська делегація також має свої завдання, а саме "переконати Трампа у своїй миролюбності". Крім того, ігнорування обстрілів України під час цих контактів, Портников вважає відповідальністю американської сторони.

На думку Портникова, перспективи справжніх мирних переговорів із Росією у найближчі роки малоймовірні.

"Чи відбудуться колись справжні перемовини із Росією? Об’єктивні передумови для цього у найближчі роки практично відсутні. Швидше ми будемо мати справу із поступовим затуханням війни й головними нашими зусиллями мають бути дії, спрямовані на виснаження російських ресурсів", — наголосив Портников.

За його словами саме участь в "імітованому переговорному процесі" з ціллю не допустити, щоб США відмовилися від тиску на Росію, є одним з таких кроків.

