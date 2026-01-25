Портников назвав нову тактику ударів Росії: хто опинився під прицілом атак

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников заявив, що Росія дедалі активніше змінює підхід до атак на Україну, роблячи ставку не лише на ракетний терор, а й на системне знищення легального українського бізнесу. За його словами, Москва почала використовувати нову тактику ударів по Україні.

Портников розповів про нову тактику ударів РФ. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що нова тактика Кремля полягає в ударах по великих компаніях, які працюють легально, сплачують податки, забезпечують тисячі робочих місць і наповнюють бюджет валютою.

Одним із прикладів Портников назвав ракетний удар по виробничих цехах фабрики "Рошен", де унаслідок атаки загинула працівниця підприємства. Оглядач припускає, що подібні удари можуть бути формою помсти за підтримку української армії та символом тиску на національну промисловість.

На його думку, іншим прикладом є Ferrexpo, який є найбільшим клієнтом "Укрзалізниці". Як пояснює Портников, "там не просто зупиняється виробництво, але й не використовуються всі ці потужності "Укрзалізниці", то вона таким чином ще більшою мірою стає збитковою з погляду товарних перевезень і не може дотувати пасажирські перевезення".

Як підсумовує Портников, легальний український бізнес став головною мішенню для Росії.

"Все, що може працювати в легальній сфері, "на світлі", воно росіянам не подобається, бо вони не можуть це корумпувати, не можуть це підкупити негласним шляхом. Будь-яка легальна українська компанія є для них небезпечною", — каже оглядач.

