Росія змінила стратегію ударів по України: які міста під загрозою нового обстрілу

Росія переглянула стратегію масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, зосередившись на великих містах. Головна мета Кремля полягає у спробі посилити тиск на Київ напередодні можливих переговорів та нав’язати власні умови. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Росія змінила стратегію ударів по України. Фото з відкритих джерел

Володимир Омельченко в ефірі "Еспресо" розповів, що первинний план Кремля полягав у спробі "розділити" енергосистему України між правим і лівим берегами Дніпра. Така стратегія мала б підірвати стійкість системи ще до зими та створити критичну залежність регіонів.

Однак реалізувати цей сценарій російській армії не вдалося і тепер окупанти починають застосовувати нову тактику ударів по Україні. Омельченко вказав головні міста, які під загрозою нового обстрілу.

"Вони змінили стратегію ударів по нашій енергетиці. Зокрема, почали завдавати концентрованих ударів на окремі міста. Одеса, Київ, Дніпро, Харків і т.д. Росіяни вважають, що якщо Київ та інші міста залишиться без електроенергії й теплопостачання, то вони значно посилять свої переговорні позиції", — пояснює Омельченко.

За його словами, Росія паралельно активізувала удари по газовидобувній галузі, сподіваючись вивести з ладу систему теплопостачання в регіонах. Однак Омельченко наголошує, що й тут очікуваного ефекту росіянам досягти не вдалося. Україна змогла компенсувати втрати завдяки імпорту газу та збереженню ключових потужностей.

