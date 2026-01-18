Росія змінила стратегію ударів по України: які міста під загрозою нового обстрілу

Рубрики
Росія переглянула стратегію масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, зосередившись на великих містах. Головна мета Кремля полягає у спробі посилити тиск на Київ напередодні можливих переговорів та нав’язати власні умови. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Росія змінила стратегію ударів по України. Фото з відкритих джерел
Володимир Омельченко в ефірі "Еспресо" розповів, що первинний план Кремля полягав у спробі "розділити" енергосистему України між правим і лівим берегами Дніпра. Така стратегія мала б підірвати стійкість системи ще до зими та створити критичну залежність регіонів.
Однак реалізувати цей сценарій російській армії не вдалося і тепер окупанти починають застосовувати нову тактику ударів по Україні. Омельченко вказав головні міста, які під загрозою нового обстрілу.
За його словами, Росія паралельно активізувала удари по газовидобувній галузі, сподіваючись вивести з ладу систему теплопостачання в регіонах. Однак Омельченко наголошує, що й тут очікуваного ефекту росіянам досягти не вдалося. Україна змогла компенсувати втрати завдяки імпорту газу та збереженню ключових потужностей.
