Россия изменила стратегию ударов по Украине: какие города под угрозой нового обстрела
НОВОСТИ

Россия изменила стратегию ударов по Украине: какие города под угрозой нового обстрела

Россия сосредоточила удары по энергетике крупных городов Украины, пытаясь усилить давление на переговорах.

18 января 2026, 18:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия пересмотрела стратегию массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сосредоточившись на крупных городах. Главная цель Кремля состоит в попытке усилить давление на Киев в преддверии возможных переговоров и навязать собственные условия. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Россия изменила стратегию ударов по Украине: какие города под угрозой нового обстрела

Россия изменила стратегию ударов по Украине. Фото из открытых источников

Владимир Омельченко в эфире "Эспрессо" рассказал, что первоначальный план Кремля заключался в попытке "разделить" энергосистему Украины между правым и левым берегами Днепра. Такая стратегия должна подорвать устойчивость системы еще до зимы и создать критическую зависимость регионов.

Однако реализовать этот сценарий российской армии не удалось и теперь оккупанты начинают применять новую тактику ударов по Украине. Омельченко указал главные города, которые под угрозой нового обстрела.

"Они изменили стратегию ударов по нашей энергетике. В частности, начали наносить концентрированные удары на отдельные города. Одесса, Киев, Днепр, Харьков и т.д. Россияне считают, что если Киев и другие города останется без электроэнергии и теплоснабжения, то они значительно усилят свои переговорные позиции", — объясняет Омельченко.

По его словам, Россия параллельно активизировала удары по газодобывающей отрасли в надежде вывести из строя систему теплоснабжения в регионах. Однако Омельченко отмечает, что и здесь ожидаемого эффекта россиянам не удалось достичь. Украина смогла компенсировать потери благодаря импорту газа и сохранению ключевых мощностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие дома в Украине больше не будут отключаться от электроэнергии.

Также "Комментарии" писали, что Россия готовит новый серьезный удар по Украине. В ВР предупредили, когда может произойти атака.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
