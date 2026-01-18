Россия изменила стратегию ударов по Украине: какие города под угрозой нового обстрела

Россия пересмотрела стратегию массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сосредоточившись на крупных городах. Главная цель Кремля состоит в попытке усилить давление на Киев в преддверии возможных переговоров и навязать собственные условия. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Россия изменила стратегию ударов по Украине. Фото из открытых источников

Владимир Омельченко в эфире "Эспрессо" рассказал, что первоначальный план Кремля заключался в попытке "разделить" энергосистему Украины между правым и левым берегами Днепра. Такая стратегия должна подорвать устойчивость системы еще до зимы и создать критическую зависимость регионов.

Однако реализовать этот сценарий российской армии не удалось и теперь оккупанты начинают применять новую тактику ударов по Украине. Омельченко указал главные города, которые под угрозой нового обстрела.

"Они изменили стратегию ударов по нашей энергетике. В частности, начали наносить концентрированные удары на отдельные города. Одесса, Киев, Днепр, Харьков и т.д. Россияне считают, что если Киев и другие города останется без электроэнергии и теплоснабжения, то они значительно усилят свои переговорные позиции", — объясняет Омельченко.

По его словам, Россия параллельно активизировала удары по газодобывающей отрасли в надежде вывести из строя систему теплоснабжения в регионах. Однако Омельченко отмечает, что и здесь ожидаемого эффекта россиянам не удалось достичь. Украина смогла компенсировать потери благодаря импорту газа и сохранению ключевых мощностей.

