Россия изменила стратегию ударов по Украине: какие города под угрозой нового обстрела

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Россия пересмотрела стратегию массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сосредоточившись на крупных городах. Главная цель Кремля состоит в попытке усилить давление на Киев в преддверии возможных переговоров и навязать собственные условия. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Россия изменила стратегию ударов по Украине. Фото из открытых источников
Владимир Омельченко в эфире "Эспрессо" рассказал, что первоначальный план Кремля заключался в попытке "разделить" энергосистему Украины между правым и левым берегами Днепра. Такая стратегия должна подорвать устойчивость системы еще до зимы и создать критическую зависимость регионов.
Однако реализовать этот сценарий российской армии не удалось и теперь оккупанты начинают применять новую тактику ударов по Украине. Омельченко указал главные города, которые под угрозой нового обстрела.
По его словам, Россия параллельно активизировала удары по газодобывающей отрасли в надежде вывести из строя систему теплоснабжения в регионах. Однако Омельченко отмечает, что и здесь ожидаемого эффекта россиянам не удалось достичь. Украина смогла компенсировать потери благодаря импорту газа и сохранению ключевых мощностей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие дома в Украине больше не будут отключаться от электроэнергии.
Также "Комментарии" писали, что Россия готовит новый серьезный удар по Украине. В ВР предупредили, когда может произойти атака.