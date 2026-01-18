logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія готує новий серйозний удар по Україні: у ВР попередили, коли може відбутися атака
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія готує новий серйозний удар по Україні: у ВР попередили, коли може відбутися атака

Росія може завдати нового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України найближчим часом.

18 січня 2026, 07:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Росія готується до чергової масштабної повітряної атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Про це заявив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

Росія готує новий серйозний удар по Україні: у ВР попередили, коли може відбутися атака

Росія готує нову масовану атаку по Україні. Фото з відкритих джерел

Роман Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що загроза атаки РФ зберігається щодня, а час можливого удару безпосередньо залежить від намірів Кремля. За словами Костенка, Росія свідомо використовує морозну погоду як елемент терору, намагаючись посилити наслідки атак для цивільного населення.

"Ми маємо чекати ворожих атак кожного дня. Бачимо, що Росія тероризує Україну, використовуючи зараз складні погодні умови. Ми знаємо, що ворог готовий, все залежить від його намірів, а намір — найближчий час. Тому це може відбутися  і сьогодні, і завтра. Відповідно, потрібно бути в готовності весь час", — пояснив Костенко.

Попередження Костенка пролунали на тлі тривожних сигналів від аналітиків і розвідки. Ще 14 січня моніторингові канали повідомляли про високу активність російської повітряної розвідки над Києвом. За оцінками експертів, ворог потенційно може залучити до 800 дронів та ракет.

Крім того, Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що РФ вивчає можливість ударів по підстанціях електропередачі, які забезпечують роботу атомних електростанцій. За даними розвідників, у січні росіяни провели розвідку щонайменше десяти об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях країни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про нічну атаку РФ по Україні 18 січня. Були завдані удари по Сумах, Харкову та Хмельницькій області.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на заяви Трампа, який звинуватив Зеленського у затягуванні війни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-nayblizhchiy-chas-polkovnik-sbu-kostenko-pro-pidgotovku-vorogom-chergovogo-masovanogo-udaru-po-energetitsi-ukraini
Теги:

Новини

Всі новини