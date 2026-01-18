Росія готує новий серйозний удар по Україні: у ВР попередили, коли може відбутися атака

Росія готується до чергової масштабної повітряної атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Про це заявив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

Росія готує нову масовану атаку по Україні. Фото з відкритих джерел

Роман Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що загроза атаки РФ зберігається щодня, а час можливого удару безпосередньо залежить від намірів Кремля. За словами Костенка, Росія свідомо використовує морозну погоду як елемент терору, намагаючись посилити наслідки атак для цивільного населення.

"Ми маємо чекати ворожих атак кожного дня. Бачимо, що Росія тероризує Україну, використовуючи зараз складні погодні умови. Ми знаємо, що ворог готовий, все залежить від його намірів, а намір — найближчий час. Тому це може відбутися і сьогодні, і завтра. Відповідно, потрібно бути в готовності весь час", — пояснив Костенко.

Попередження Костенка пролунали на тлі тривожних сигналів від аналітиків і розвідки. Ще 14 січня моніторингові канали повідомляли про високу активність російської повітряної розвідки над Києвом. За оцінками експертів, ворог потенційно може залучити до 800 дронів та ракет.

Крім того, Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що РФ вивчає можливість ударів по підстанціях електропередачі, які забезпечують роботу атомних електростанцій. За даними розвідників, у січні росіяни провели розвідку щонайменше десяти об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях країни.

