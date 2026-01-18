Россия готовит новый серьезный удар по Украине: в ВР предупредили, когда может произойти атака

Россия готовится к очередной масштабной воздушной атаке на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко.

Россия готовит новую массированную атаку по Украине. Фото из открытых источников

Роман Костенко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что угроза атаки РФ сохраняется ежедневно, а время возможного удара напрямую зависит от намерений Кремля. По словам Костенко, Россия сознательно использует морозную погоду как элемент террора, пытаясь усилить последствия атак для гражданского населения.

"Мы должны ожидать вражеских атак каждый день. Видим, что Россия терроризирует Украину, используя сейчас сложные погодные условия. Мы знаем, что враг готов, все зависит от его намерений, а намерение – в ближайшее время. Поэтому это может произойти и сегодня, и завтра. Соответственно, нужно быть в готовности все время", – пояснил Костенко.

Предупреждение Костенко прозвучало на фоне тревожных сигналов от аналитиков и разведки. Еще 14 января мониторинговые каналы сообщали о высокой активности российской воздушной разведки Киева. По оценкам экспертов, враг потенциально может привлечь до 800 дронов и ракет.

Кроме того, Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что РФ изучает возможность ударов по подстанциям электропередачи, обеспечивающим работу атомных электростанций. По данным разведчиков, в январе россияне провели разведку минимум десяти объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ночной атаке РФ по Украине 18 января. Были нанесены удары по Сумам, Харькову и Хмельницкой области.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявления Трампа, обвинившего Зеленского в затягивании войны.