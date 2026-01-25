Портников назвал новую тактику ударов России: кто оказался под прицелом атак

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что Россия все активнее меняет подход к атакам на Украину, делая ставку не только на ракетный террор, но и системное уничтожение легального украинского бизнеса. По его словам, Москва начала использовать новую тактику ударов по Украине.

Портников рассказал о новой тактике ударов РФ. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что новая тактика Кремля заключается в ударах по крупным компаниям, которые работают легально, платят налоги, обеспечивают тысячи рабочих мест и наполняют бюджет валютой.

Одним из примеров Портников назвал ракетный удар по производственным цехам фабрики "Рошен", где в результате атаки погибла работница предприятия. Обозреватель предполагает, что подобные удары могут являться формой мести за поддержку украинской армии и символом давления на национальную промышленность.

По его мнению, другим примером является Ferrexpo, являющийся крупнейшим клиентом "Укрзализныци". Как объясняет Портников, "там не просто останавливается производство, но и не используются все эти мощности "Укрзализныци", то она таким образом в еще большей степени становится убыточной с точки зрения товарных перевозок и не может дотировать пассажирские перевозки".

Как заключает Портников, легальный украинский бизнес стал главной мишенью для России.

"Все, что может работать в легальной сфере, "на свете", оно россиянам не нравится, потому что они не могут это коррумпировать, не могут это подкупить негласным путем. Любая легальная украинская компания для них опасна", — говорит обозреватель.

