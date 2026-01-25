Что действительно стояло за переговорами в Абу-Даби: чего хотела достичь Украина и РФ

Переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, которые внешне выглядели как очередная попытка приблизиться к миру, действительно имели совсем другую логику. Об этом заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. По его словам, речь шла не о реальных договоренностях, а о политической игре вокруг позиции Вашингтона.

Переговоры Украины и России в Абу-Даби. Фото из открытых источников

Виталий Портников заявил, что настоящие переговоры обычно прекращаются после массированных обстрелов мирного населения и сопровождаются жесткими дипломатическими шагами. Однако политический обозреватель указывает, что нынешний формат контактов стал попыткой Украины и ее европейских партнеров не разрешить администрации Дональда Трампа выйти из переговоров.

"Но проблема в том, что то, что мы наблюдаем – не настоящие переговоры, а попытки Украины и ее европейских союзников не дать возможности администрации Трампа обвинить Киев в нежелании достичь мира, выйти из процесса и даже прекратить помощь Украине. Поэтому на самом деле переговоры мы ведем с американцами. Россияне там для мебели", — считает Портников

По его словам, у российской делегации также есть свои задачи, а именно "убедить Трампа в своем миролюбии". Кроме того, игнорирование обстрелов Украины во время этих контактов Портников считает ответственностью американской стороны.

По мнению Портникова, перспективы подлинных мирных переговоров с Россией в ближайшие годы маловероятны.

"Состоятся ли когда-то настоящие переговоры с Россией? Объективные предпосылки для этого в ближайшие годы практически отсутствуют. Скорее мы будем иметь дело с постепенным затуханием войны и главными нашими усилиями должны быть действия, направленные на истощение российских ресурсов", — подчеркнул Портников.

По его словам, именно участие в "имитированном переговорном процессе" с целью не допустить, чтобы США отказались от давления на Россию, является одним из таких шагов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно одно из предложений Москвы на переговорах с Украиной в Абу-Даби.

Также "Комментарии" писали, что Портников назвал новую тактику ударов России. Кто очутился под прицелом атак.