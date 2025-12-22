Що насправді відбувається в Куп’янську: у ЗСУ зробили заяву

Попри те, що влада РФ продовжує заявляти про повний контроль над Куп'янськом, у місті зараз перебуває менше 200 окупантів.

Місто Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

У Куп'янську 10 днів тому було зафіксовано близько 40 активних ворожих рацій. Одну зазвичай використовують на кілька людей. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Зараз там близько 100 осіб, понад 100, точно менше 200. Десь так", — сказав військовий.

За його словами, ще 15 листопада загарбникам у Куп'янську масово скидали з дронів прапори РФ, щоб створити картинку для пропаганди. Нині спроби росіян деблокувати місто залишаються безуспішними.

Трегубов також розповів, що на Куп'янському напрямку були російські найманці, рівень підготовки яких не дуже високий. Таких окупантів українські сили вже брали в полон.

Росія використовує в районі Куп'янська контрактників, які пройшли підготовку тривалістю близько двох місяців. За словами Трегубова, це не професійні військові.

Як повідомляв портал "Коментарі", російське військове керівництво боїться поплатитись за поразки своїми посадами. Саме тому вже вкотре заявляє про нібито "взяття" Куп'янська Харківської області. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За словами керівника ЦПД РНБО, всі чиновники російського диктатора Володимира Путіна, від Валерія Герасимова, який першим заявив про нібито контроль міста, до Білоусова продовжують брехати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ситуація на Куп'янському напрямку залишається дуже складною для російських окупаційних військ, і це визнають навіть близькі до Кремля військові блогери. У той же час, офіційна Москва продовжує заявляти про нібито просування своїх підрозділів, намагаючись створити враження критичного послаблення української оборони. Про це йдеться у черговому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).