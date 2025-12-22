logo

Что на самом деле происходит в Купянске: в ВСУ сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Что на самом деле происходит в Купянске: в ВСУ сделали заявление

По оценкам украинских военных, в Купянске сейчас находится около сотни окупантов

22 декабря 2025, 18:06
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Несмотря на то, что власти РФ продолжают заявлять о полном контроле над Купянском, в городе сейчас находится менее 200 окупантов.

Что на самом деле происходит в Купянске: в ВСУ сделали заявление

Город Купянск. Фото: из открытых источников

В Купянске 10 дней назад было зафиксировано около 40 активных вражеских раций. Одну обычно используют на несколько человек. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Сейчас там около 100 человек, более 100, точно меньше 200. Где-то так", — сказал военный.

По его словам, еще 15 ноября захватчикам в Купянске массово сбрасывали с дронов флаги РФ, чтобы создать картинку для пропаганды. В настоящее время попытки россиян деблокировать город остаются безуспешными.

Трегубов также рассказал, что на Купянском направлении были российские наемники, уровень подготовки которых не слишком высок. Таких окупантов украинские силы уже брали в плен.

Россия использует в районе Купянских контрактников, прошедших подготовку продолжительностью около двух месяцев. По словам Трегубова, это не профессиональные военные.

Как сообщал портал "Комментарии", российское военное руководство боится поплатиться за поражение своими должностями. Именно поэтому уже в очередной раз заявляет о якобы "взятии" Купянска Харьковской области. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. По словам руководителя ЦПД СНБО, все чиновники российского диктатора Владимира Путина, от Валерия Герасимова, который первым заявил о якобы контроле города, до Белоусова продолжают врать.

Читайте на портале "Комментарии" — ситуация на Купянском направлении остается очень сложной для российских оккупационных войск, и это признают даже близкие к Кремлю военные блоггеры. В то же время, официальная Москва продолжает заявлять о якобы продвижении своих подразделений, пытаясь создать впечатление критического ослабления украинской обороны. Об этом идет речь в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW).



