Что на самом деле происходит в Купянске: в ВСУ сделали заявление

Несмотря на то, что власти РФ продолжают заявлять о полном контроле над Купянском, в городе сейчас находится менее 200 окупантов.

Город Купянск. Фото: из открытых источников

В Купянске 10 дней назад было зафиксировано около 40 активных вражеских раций. Одну обычно используют на несколько человек. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Сейчас там около 100 человек, более 100, точно меньше 200. Где-то так", — сказал военный.

По его словам, еще 15 ноября захватчикам в Купянске массово сбрасывали с дронов флаги РФ, чтобы создать картинку для пропаганды. В настоящее время попытки россиян деблокировать город остаются безуспешными.

Трегубов также рассказал, что на Купянском направлении были российские наемники, уровень подготовки которых не слишком высок. Таких окупантов украинские силы уже брали в плен.

Россия использует в районе Купянских контрактников, прошедших подготовку продолжительностью около двух месяцев. По словам Трегубова, это не профессиональные военные.

