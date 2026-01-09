logo_ukra

Що насправді стоїть за ударом Путіна по Львову: кому він передав «привіт»
Що насправді стоїть за ударом Путіна по Львову: кому він передав «привіт»

Дипломат Валерій Чалий наголошує, головне зараз, щоб американці зрозуміли – час показати міць, а європейські партнери нарешті перестали боятися

9 січня 2026, 07:57
Автор:
Кравцев Сергей

Ймовірний удар РФ "Орєшніком" по Львову можна розглядати, як черговий примус до прийняття всіх "хотєлок" агресора, якому вже передали узгоджений план виходу із широкомасштабної війни, який мав би вже задовільнити кремлівську верхівку. У такому разі саме собою напрошується питання: хто тоді повірить декларованим "безпековим гарантіям", "запевненням" чи обіцянкам? Про це заявив Валерій Чалий, колишній посол України в США (2015–2019 роки).  

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Ці терористичні атаки будуть мати зворотній ефект в сприйнятті українців. Фактично, вже всі терористичні засоби застосовані – і, що?! Це скоріше вже – залякування країн Європи і спроба хоч якось відповісти на дії США. Знову, правда, не пряма відповідь, а підло, ницо, піджав хвоста, через вбивство цивільних українців", – зазначив дипломат. 

Валерій Чалий наголошує, головне зараз, щоб американці зрозуміли – час показати міць, а європейські партнери нарешті перестали боятися та почали здійснювати реальний тиск на російського агресора, бо він вже знахабнів вкрай і вже у них на порозі.

Варто зазначити, увечері 8 січня російські війська завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури у Львові. Атаку було зафіксовано о 23:47, повідомили у повітряному командуванні "Захід". За наявною інформацією, по місту було застосовано балістичну ракету. 

Повітряна ціль рухалася балістичною траєкторією зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що суттєво ускладнює її перехоплення. Тип ракети, якою російські війська атакували Львів, остаточно не встановлено. 

Його визначать після детального вивчення всіх елементів ракети, виявлених дома попадання.

Також видання "Коментарі" повідомляло – рівень радіації та шкідливих речовин у повітрі після ракетної атаки Львова та області знаходиться в межах норми. Як передає портал "Коментарі", про це у соцмережах заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.




