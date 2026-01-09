Что действительно стоит за ударом Путина по Львову: кому он передал «привет»

Вероятный удар РФ "Орешником" по Львову можно рассматривать как очередное принуждение к принятию всех "хотелок" агрессора, которому уже передали согласованный план выхода из широкомасштабной войны, который должен уже удовлетворить кремлевскую верхушку. В таком случае сам собой напрашивается вопрос: кто тогда поверит декларируемым "безопасным гарантиям", "заверениям" или обещаниям? Об этом заявил Валерий Чалый, бывший посол Украины в США (2015-2019 годы).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Эти террористические атаки будут иметь обратный эффект в восприятии украинцев. Фактически уже все террористические средства применены – и, что?! Это скорее уже – устрашение стран Европы и попытка хоть как-то ответить на действия США. Снова, правда, не прямой ответ, а подло, низменно, поджал хвоста, из-за убийства гражданских украинцев", – отметил дипломат.

Валерий Чалый отмечает, главное сейчас, чтобы американцы поняли – пора показать мощь, а европейские партнеры наконец перестали бояться и начали оказывать реальное давление на российского агрессора, потому что он уже обнаглел крайне и уже у них на пороге.

Стоит отметить, что вечером 8 января российские войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове. Атака была зафиксирована в 23:47, сообщили в воздушном командовании "Запад". По имеющейся информации, по городу была применена баллистическая ракета.

Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час, что существенно усложняет ее перехват. Тип ракеты, которой российские войска атаковали Львов, окончательно не установлен.

Его определят после детального изучения всех элементов ракеты, обнаруженных на месте попадания.

Также издание "Комментарии" сообщало – уровень радиации и вредных веществ в воздухе после ракетной атаки Львова и области находится в пределах нормы. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсетях заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



