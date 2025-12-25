Що буде з ухилянтами в майбутньому: військовий відверто висловив їм співчуття

Начальник штабу та заступник командира Полку безпілотних систем Kraken 1654 Третього армійського корпусу Євгеній Єременко з позивним Тічер різко висловився про українців, які свідомо уникають служби під час повномасштабної війни. За його словами, держава має бути активнішою та створити умови для залучення ухилянтів у військо.

Військовий Євгеній Єременко. Фото з відкритих джерел

Євгеній Єременко в інтерв’ю Цензор.нет зізнався, що до ухилянтів ставиться зі співчуттям через "обмежений світогляд".

"Я їм співчуваю. Це ті, хто ніколи не зрозуміють, що вони — чоловіки. У них досить обмежений світогляд. Усім же очевидно: якщо вони не долучаться зараз до захисту суверенітету нашої держави, то захищатимуть іншу. Але тут вони мають можливість отримати повагу, гідну підготовку, забезпечення і командирів, які цінують людське життя, як у Третьому армійському корпусі", — вважає військовий.

За його словами, після війни, ті, хто був у лавах ЗСУ отримають визнання, підтримку родини та гідне місце в суспільстві. Натомість, якщо ухилянти не підуть в українське військо, то стануть частиною російської армії, де до них ставитимуться "не як до людей, а як до м’яса".

Військовий також переконаний, що держава має активніше працювати з тими, хто вагається.

"Тому зараз має вмикатися держава і "роздупляти" деяких людей. По-перше, створювати умови, щоб до війська хотіли йти. По-друге – мотивувати цивільних. По-третє, залучати їх. Навіть якщо людину "бусифікували", вона все одно проходить адаптацію у підрозділі. Тобто знайомиться з колективом, побутом та звичками, потроху втягується у бойові дії", — додав Єременко.

