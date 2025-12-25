Що буде з ухилянтами в майбутньому: військовий відверто висловив їм співчуття

Рубрики
Начальник штабу та заступник командира Полку безпілотних систем Kraken 1654 Третього армійського корпусу Євгеній Єременко з позивним Тічер різко висловився про українців, які свідомо уникають служби під час повномасштабної війни. За його словами, держава має бути активнішою та створити умови для залучення ухилянтів у військо.
Військовий Євгеній Єременко. Фото з відкритих джерел
Євгеній Єременко в інтерв’ю Цензор.нет зізнався, що до ухилянтів ставиться зі співчуттям через "обмежений світогляд".
За його словами, після війни, ті, хто був у лавах ЗСУ отримають визнання, підтримку родини та гідне місце в суспільстві. Натомість, якщо ухилянти не підуть в українське військо, то стануть частиною російської армії, де до них ставитимуться "не як до людей, а як до м’яса".
Військовий також переконаний, що держава має активніше працювати з тими, хто вагається.
