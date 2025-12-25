Что будет с уклонистами в будущем: военный откровенно выразил им соболезнования

Начальник штаба и заместитель командира Полка беспилотных систем Kraken 1654 Третьего армейского корпуса Евгений Еременко с позывным Тичер резко высказался об украинцах, которые сознательно избегают службы во время полномасштабной войны. По его словам, государство должно быть более активным и создать условия для привлечения уклонистов в войско.

Военный Евгений Еременко. Фото из открытых источников

Евгений Еременко в интервью Цензор.нет признался, что к уклонистам относится с сочувствием из-за "ограниченного мировоззрения".

"Я им сочувствую. Это те, кто никогда не поймут, что они – мужчины. У них достаточно ограниченное мировоззрение. Всем же очевидно: если они не присоединятся сейчас к защите суверенитета нашего государства, то будут защищать другое. Но здесь у них есть возможность получить уважение, достойную подготовку, обеспечение и командиров, которые ценят человеческую жизнь, как в Третьем армейском корпусе", — считает военный.

По его словам, после войны те, кто был в рядах ВСУ, получат признание, поддержку семьи и достойное место в обществе. А если уклонисты не пойдут в украинское войско, то станут частью российской армии, где к ним будут относиться "не как к людям, а как к мясу".

Военный также убежден, что государство должно активнее работать с колеблющимися.

"Поэтому сейчас должно включаться государство и раздуплять некоторых людей. Во-первых, создавать условия, чтобы в армию хотели идти. Во-вторых – мотивировать гражданских. В третьих, привлекать их. Даже если человека "бусифицировали", он все равно проходит адаптацию в подразделении. То есть знакомится с коллективом, бытом и повадками, понемногу втягивается в боевые действия", — добавил Еременко.

