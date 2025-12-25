Что будет с уклонистами в будущем: военный откровенно выразил им соболезнования

Рубрики
Начальник штаба и заместитель командира Полка беспилотных систем Kraken 1654 Третьего армейского корпуса Евгений Еременко с позывным Тичер резко высказался об украинцах, которые сознательно избегают службы во время полномасштабной войны. По его словам, государство должно быть более активным и создать условия для привлечения уклонистов в войско.
Военный Евгений Еременко. Фото из открытых источников
Евгений Еременко в интервью Цензор.нет признался, что к уклонистам относится с сочувствием из-за "ограниченного мировоззрения".
По его словам, после войны те, кто был в рядах ВСУ, получат признание, поддержку семьи и достойное место в обществе. А если уклонисты не пойдут в украинское войско, то станут частью российской армии, где к ним будут относиться "не как к людям, а как к мясу".
Военный также убежден, что государство должно активнее работать с колеблющимися.
